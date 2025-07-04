我友邦巴拉圭 接收巨嘴鳥攻擊機強化空軍戰力

圖為巴拉圭接收的A-29攻擊機。（圖取自巴西航空）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機價格低廉不到2000萬美元，每小時飛行成本更只有500美元，深受預算受限的中小型國家青睞。我中南美洲友邦巴拉圭空軍，日前便接收了4架A-29，預計執行武裝偵察、空中巡邏、近距空中支援、輕型攻擊和高級訓練等多元任務。

軍聞網站「European Security&Defence」報導，巴西航空於6月30日向巴拉圭空軍交付了六架中的四架A-29超級巨嘴鳥攻擊機，該採購於去年7月的范保羅航展簽訂，該項合約價值1億美元，巴西航空在1年內便成功交付。

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目前巴拉圭擁有6架老式的EMB-312「巨嘴鳥」教練機，EMB-312將進行現代化升級改造，與A-29「超級大嘴鳥」共同服役。

本次交付給巴拉圭的A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機將配備MX-15光電吊艙，並具備攜帶70公厘火箭彈的能力。採用渦輪螺旋槳發動機的A-29可執行多種任務，如高級飛行員訓練、戰鬥空中支援、空中巡邏和攔截、聯合終端攻擊控制員訓練、武裝情報、監視和偵察任務、邊境監視以及空中護航任務。

目前A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機的全球訂單超過290架，並已被22個國家選用，累計飛行時間近日剛突破60萬小時，其中有6萬小時為作戰任務。

巴西航空工業公司聲稱，A-29超級巨嘴鳥是「同類飛機中最有效的多任務飛機，配備了最先進的精確目標識別技術、武器系統和全面的通訊套件」。

圖為巴拉圭接收的A-29攻擊機。（圖取自巴西航空）

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