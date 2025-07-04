魚雷也能加滑翔翼 美海軍增購精準套件供反潛機使用

士兵正掛載HAAWC至P-8A。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕魚雷加裝滑翔翼後，也能發揮像精準導引炸彈的功效。滑翔翼使魚雷能夠控制軌跡下降到海面，與降落傘或高阻力尾翼相比，還能增加魚雷的攻擊範圍，美國海軍因此增購滑翔套件供P-8反潛機使用。

軍聞網站「The Aviationist」報導，波音公司近期獲得價值6100萬美元的合約，用來額外生產MK54魚雷的高空反潛套件（HAAWC），這能使其MK54能夠從巡航高度的P-8「波塞冬」海上巡邏機上部署，該合約預計將於2028年1月前完成。

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據報道，該系統採用了先前為聯合直接攻擊彈藥（JDAM）炸彈導引套件以及防區外對地攻擊飛彈SLAM-ER開發的技術。

圖為HAAWC發射示意圖。（圖取自波音公司）

HAAWC於2022年達到初始作戰能力（IOC），數個月後便進入全速生產，未來的升級可能會使該系統在發射後獲得透過Link-16接收目標更新的能力。目前，HAAWC是P-8海神反潛巡邏機獨有的，儘管Mark54魚雷已在美國海軍服役。有人猜測，該套件可安裝在Mark41垂直發射系統攜帶的反潛火箭上，但目前尚未進一步開發。

報導分析，在巡航高度飛行但表P-8能夠實現更有效率的性能，延長駐留時間，它還能降低被潛艦使用聲納或潛望鏡探測到的可能性。長遠來看，在高空飛行還能進一步減少機身疲勞。

報導另指出，Mark54 Mod2型號目前正在研發中，包含一套新的推進系統和彈頭，但該型號既不相容於HAAWC套件，也不相容於垂直發射器。

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