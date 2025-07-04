熱淚盈眶...空軍RF-5E偵照機正式除役 「老虎」全系列告終

空軍RF-5E偵照機及F-5F戰機功成身退，空軍4日於花蓮基地舉辦除役典禮，F-5系列戰機在中華民國空軍服役近一甲子，光榮歲月劃下尾聲。（記者羅沛德攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍RF-5E「虎眼」偵察機今日在國防部副部長柏鴻輝的主持見證下，正式卸下戰備除役，除役儀式今早由5架F-5F、RF-5E升空拉開序幕，在執行完最後任務後以大雁隊型衝場並依序解編，而落地後最感人的橋段莫過於通過水門後，執行最後任務的飛行員列隊敬禮。柏鴻輝強調，F-5型機是跨越時代的精神象徵，我們永遠不會忘記它。

除役儀式今早在3架RF-5E及2架F-5F衝場拉開序幕，5架飛機在執行完最後任務後，依序解編脫離隊形，象徵一架架走入歷史，落地後空軍消防車以「水門儀式」迎接最後一舞，5架飛機在典禮會場外一字排開，飛行員下機列隊敬禮，並報告RF-5E型機順利完成最後任務，接續也由家屬送花表達任務完成歸來，場面深具儀式感。

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除役儀式今早在3架RF-5E及2架F-5F衝場拉開序幕，5架飛機在執行完最後任務後，依序解編脫離隊形，象徵一架架走入歷史，落地後空軍消防車以「水門儀式」迎接最後一舞，5架飛機在典禮會場外一字排開，飛行員下機列隊敬禮。（記者羅沛德攝）

在除役儀式上，國防部副部長柏鴻輝率先宣達「解戰命令」，並由第十二偵察中隊向柏副部長交接照相設備部件，依令象徵在空軍的任務結束。會場上接續也播放了F-5型機的紀念影片，無數黑白的珍貴畫面，述說著一甲子的服役歷程，令不少人相當感動。

柏鴻輝代表服務軍事單位中，最資深的F-5飛行員，向與會官兵述說F-5型機的歷史，他表示，自己曾飛過F-5A/B、T-38教練機，以及F-5E/F戰機，對F-5型機充滿感情也依依不捨。他表示，F-5型機過往曾支援大漠中隊前往葉門、擔任雷虎小組前往國內外表演、RF型機參與國土偵照等任務，曾是我國空軍的骨幹，時至今日，它成為我們歷史、記憶的一部分，但我們永遠不會忘記！柏鴻輝強調，F-5型機是跨越時代的精神象徵，如今RF-5E除役，也象徵F-5全系列走入歷史。

空軍RF-5E「虎眼」偵察機今日在國防部副部長柏鴻輝的主持見證下，正式卸下戰備除役。（記者羅沛德攝）

此外，值得一提的是，曾駕駛5502號機事故跳傘倖存的李慶熙上校也參與了此次除役活動，他於2003年10月駕駛RF-5E從清泉岡基地起飛時，疑似發動機故障墜海。柏副特別在會場上特別感謝李上校將事故狀況回報部內，避免更多風險，為飛行安全更上一層。

後續RF-5E除役後的偵照能量，空軍已規劃向美採購F-16戰機掛載MS-110偵照莢艙，以及4架MQ-9B無人機接替。前者將於今年陸續到貨，據傳可能已有部分裝備低調抵台；後者計畫將於明年、後年陸續到貨，以補足偵察能量。

在除役儀式上，國防部副部長柏鴻輝（前排中著西裝者）宣達「解戰命令」，並由第十二偵察中隊向柏副部長交接照相設備部件，依令象徵在空軍的任務結束。會場上接續也播放了F-5型機的紀念影片，無數黑白的珍貴畫面，述說著一甲子的服役歷程，令不少人相當感動。圖右三為空軍司令鄭榮豐上將。（記者羅沛德攝）

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