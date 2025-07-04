美軍試圖保留戰略用地用於訓練 遭夏威夷原住民反對

美軍希望繼續在夏威夷波哈庫羅阿訓練場進行訓練，但美軍對該訓練場關鍵區域下方州立土地租約將於2029年到。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美軍希望繼續在夏威夷波哈庫羅阿（Pohakuloa）訓練場進行訓練，但美軍對該訓練場關鍵區域下方州立土地租約將於2029年到期，且夏威夷原住民對土地過去因美軍靶場練習和燃油洩漏遭破壞抱持不滿，希望美軍撤離。

根據《美聯社》報導，過去發生的事件讓夏威夷原住民懷疑美軍。1941年珍珠港事件後，美國海軍將卡霍奧拉韋島（Kahoolawe）改建成轟炸靶場。雖海軍1994年將其歸還，但清理工作並未完成，島上四分之一土地仍散落著未爆炸的手榴彈和炸彈。

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2021年美國海軍地下燃油儲槽和管線網路將航空燃油洩漏到珍珠港飲用水中，導致6,000人就醫和污染檀香山的水層。

歐胡島（Oahu）同樣有類似事件，環保人士表示，陸軍在馬庫阿山谷的實彈訓練引發野火，摧毀原生林地和神聖文化遺址。

為保留戰略用地，美軍準備一份環境影響報告書，分析軍方繼續使用該土地將如何影響動植物和文化遺產。但州土地委員會5月9日聽取反對證詞後，拒絕該報告，美軍正考慮是否上訴。

美軍也可以選擇與州政府協商土地交換。美國陸軍太平洋地區訓練土地保留計劃經理羅伯茨（Alice Roberts）表示，軍方已進行一些非正式對話，試圖了解州方交換標準。她補充，購買土地對美軍來說將是巨大障礙，因為這需要州眾議院和參議院三分之二議員批准。

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