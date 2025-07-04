準颱風「丹娜絲」來勢洶！史上最長漢光倘2作戰區遇災將終止

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕熱帶性低氣壓TD06近日即有可能增強為今年第4號颱風「丹娜絲」，且3條可能路徑將對台帶來不同程度的影響。然而史上最長10天9夜的「漢光41」實兵演習9日即將登場，國防部說明，若演習中途遭受不可抗人為或天然災害，作戰區內2縣市遭逢災害，該作戰區即會停止演練、實施災防，而倘若2個作戰區以上遭逢災害，演習就會終止。

極可能增強為今年第4號颱風的「丹娜絲」來勢洶洶，目前預估最有可能沿台灣海峽北上，或走向偏西、偏東，取決於未來一天太平洋高壓強弱與熱帶性低氣壓的整合過程變動，氣象署說，若該熱帶氣壓未來增強為颱風，在6日前後對台天氣影響最明顯。

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史上最長漢光41號演習9日即將登場，前2年的漢光演習也皆因遭遇颱風有所縮減，至於今年若遭遇颱風將如何應處？國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將1日在國防部例行記者會上說，今年仍是依照想定完整設計演習科目，若中途遭受不可抗的人為或天然的災害，國軍將依照制定的標準應處作為，譬如作戰區如有2個縣市遭逢颱風或地震等災害，該作戰區就會停止演練實施災防。

另外，董冀星指出，如果全島含外離島地區，有2個以上作戰區遭逢災害的話，演習就會終止，相關科目會納入後續戰備操演，或戰備任務訓練執行演練。

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