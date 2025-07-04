飛機發動機也能3D列印 中國航發集團聲稱已試飛成功

圖為中國航發推出的3D列印極簡輕質微型渦輪發動機。（圖取自中國航發微博）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕3D列印產品發展多元化，結構強度也不斷上升，中國航空發動機集團1日表示，其自主研製的3D列印極簡輕質微型渦輪發動機，其試驗平台在內蒙古已圓滿完成首次試飛。

軍聞網站「Defense blog」報導，配備中國航發集團研製發動機的飛行載台，於試飛過程已達到4000公尺的高度，驗證了在現實運轉的可靠性和穩定性。

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該公司表示，其發動機是中國第一台完全採用優化和3D列印技術製造的160公斤推力級渦噴發動機。中國航發指出，其研究團隊率先採用專為積層製造量身定制的多學科優化技術，這種方法使工程師能夠顯著減輕引擎的整體重量，同時提升關鍵性能指標。

中國航發表示，此類緊湊輕型渦噴發動機非常適合安裝在新一代打擊和偵察無人機以及輕型巡航飛彈上，其小巧的尺寸和高推重比使其成為需要更大航程和速度的無人機平台的多功能選擇。

圖為中國航發試驗發動機所裝載的試驗飛機平台。（圖取自中國航發微博）

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