【影】四天5支影片「致敬」 空軍F-5戰機與51年台海生涯說再見

〔記者陳治程／綜合報導〕空軍今（4）日於花蓮基地舉行RF-5E/F-5F戰機除役典禮，除受邀媒體外，曾駕駛F-5戰機的國防部軍政副部長柏鴻輝，更親自出席主持典禮並向其致敬；而為回應廣大軍事迷、航空迷的熱情，空軍也在典禮前四天接連發布5支影片，細數「虎式」戰機在台馳騁逾半世紀的各個身影，讓其卸下戰備任務之際，還能來段華麗轉身。

空軍今日在花蓮空軍基地舉辦RF-5E、F-5F戰機除役典禮，而此後也宣告F-5戰機在台馳騁51年的身影，正式走入歷史。（記者羅沛德攝）

今日主持除役典禮的副部長柏鴻輝，過去就是F-5A/B、F-5E/F戰機飛官，資歷之深也讓他對F-5戰機相當有感情。他提到，這款戰機曾是我國赴葉門支援的「大漠中隊」座機、也曾是「雷虎小組」特技機、而RF-5E戰機更投入國土偵照等任務，皆是空軍一代作戰骨幹，柏鴻輝強調，F-5是跨越時代的精神象徵，即便它走入歷史，「我們永遠不會忘記」。

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空軍F-5系列戰機從1974年服役至2025年退役，期間長達51年，因此，空軍過去四天一連在官方社群發布了5支影片，讓大眾也能見證這款戰機光榮退役；值得一提的是，今日雖是RF-5E型機除役，但在官方發布的最後一支影片中，仍將F-5E/F戰機逾半世紀的俐落身影集結其中；從首度參與漢光演習、到雷虎小組特技表演，以及一次次的空巡任務，讓更多大眾認識到它捍衛台海的汗馬功勞。

花蓮基地官兵為RF-5E偵照機及F-5F戰機施以水門禮致敬，並在12隊隊員等與會空軍官兵的見證下，正式解除戰備，光榮退役。（記者羅沛德攝）

空軍於1973年至1986年間共透過「虎安專案」1至6號，獲得308架F-5E/F戰機，而RF-5E型機則是在1990年代中期、由7架飛時最低的單座機改裝而成，隨著該機即日起退役，「虎式」戰機的在台生涯也就此畫上句點，而RF-5E的空照任務日後也將由RF-16型機、MS-110偵照莢艙及4架MQ-9B無人機接班，完成世代交替。

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