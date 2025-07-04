低能見度貼海偵照考驗技術 RF-5E最後任務飛官曝心聲故事

空軍五聯隊上校政戰主任許俊榮。（記者羅沛德攝）

〔記者劉宇捷／花蓮報導〕空軍RF-5E偵察機今（4）日正式除役退出台灣的天空，而空軍這兩日也邀請媒體前往花蓮基地「見證歷史」，讓這支過往相當神秘的情報偵照部隊，有曝光的機會，也讓曾經操作過RF-5E偵察機、F-5E/F戰機的與會飛官們，有契機公開分享他們飛行F-5型機的經驗與故事，讓外界更了解這些飛行員對F-5的情感與心聲。

參與今日最後任務飛行的空軍第12戰術偵察機隊分隊長傅鈜中校分享，他在12隊已服役10餘年，RF-5E對他而言是忠實的夥伴也是好戰友，同時他也分享，自己最印象深刻的一次飛行是，某次在執行台灣東南海域不明船艦的偵察任務時，由於天氣惡劣，海象與能見度皆非常不佳，因此他必須以非常低空的方式去貼緊海面飛行，這對於個人的飛行技巧、經驗以及膽識都是很大的考驗。 因此掌握飛機姿態很重要，運用飛操系統穩定之後，才能去執行戰術等其他課目。

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他進一步指出，F-5戰機與RF-5戰機最大的區別在於，RF配備了先進的光學偵照系統與紅外線掃描器，以取代F-5原先的雷達系統與多數武裝， 在飛操過程中，傳統F-5戰機需測試、掌握其最大極限以及性能，而相對偵照機而言，比較追求平穩、精準， 就像在攝影的過程中盡量避免手震的情況產生一樣，因此飛機姿態需要掌握的非常穩定。面對後續去向他也進一步說明，RF-5E除役後他也將轉任飛RF-16，而12隊則搭配空軍之後的軍購案，採購新式裝備（指MS-110莢艙與MQ-9B）來補充偵照能量。

同樣升空參與最後一舞的第五聯隊上校政戰主任許俊榮儘管看似不捨，但他也表示，今天他親自升空參與最後任務心情非常興奮但也非常緊張，因為即使知道是最後任務，仍要戰戰兢兢的去圓滿達成，在空中的時候需時時注意編隊、時間、速度、距離，以及任何機況等因素都要掌控到，落地後看到大家能安安穩穩的滑回，心裡非常的開心。這5架飛機我們都飛過，飛行員與機工長對RF-5E都有感情的，想到之後不能再跟它接觸，心裡非常的感傷；這20幾年來，RF-5E為台灣留下許多照片還有歷史，這是所有空地勤同仁，用心用力做出來的成果。

在空軍第12戰術偵察機隊服役10餘年的分隊長傅鈜中校表示，他駕駛RF-5E偵察機多年，一同出過各式大大小小的任務，對他來說，RF-5E是忠實的夥伴，也是好戰友，並感謝該型機讓他能平安出任務及歸來。（記者劉宇捷攝）

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