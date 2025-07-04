主持海馬士飛彈連成軍 顧立雄：強化國軍精準打擊能力

國防部長顧立雄校閱陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連部隊。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今（4日）主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，對單位編成戮力執行各項整備工作，表達肯定與嘉勉；並期盼海馬士的加入，有效提升國軍防衛力量，確保國家安全。

顧立雄在典禮上致詞說，飛彈連為國軍第一個成軍海馬士系統的單位，相當具有代表意義。自去年開始，參與的官兵弟兄姐妹從各單位選優調任，先後完成赴美接裝訓練、射擊指揮所組合訓練及彈藥車吊掛操作訓練等，並完成今年度精準飛彈射擊操演。

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顧立雄指出，飛彈連6月接受陸軍司令部戰力鑑測，成績優異，是非常難能可貴的成果，期許大家能秉持對連隊的認同感，在執行後續的漢光實兵演練及各項任務時，都能有同樣優異的表現。

顧立雄進一步表示，新興單位的成軍，是全新的挑戰。大家所學的不僅是武器的操作，而是要將它完美融入到聯合作戰體系。「多管火箭飛彈連」的成軍，可提升國軍精準打擊能力，與整體防衛作戰效能，以達到嚇阻戰爭、守護國家和平與安全的目的。

顧立雄提出3巷重點勉勵飛彈連官兵，包括精進部隊訓練，務實戰訓本務；營造優質環境，提升人力素質；以及強化風險管理，確保訓練安全。

顧立雄強調，海馬士系統象徵我國陸軍在遠程精準打擊能力上的重要突破，能快速運用火力跨區增援；搭配「陸軍戰術區域飛彈」，讓國軍具備對敵方重要目標進行精準打擊的能力，期許各級幹部，落實實戰化訓練要求，以創新、不對稱思維，結合新的戰術戰法，循序漸進，戮力戰訓本務工作，提升部隊整體戰力。

顧立雄說，單位在新式武器裝備編成後，必須按照「程序、步驟、要領」執行操作，並針對不同的訓練，「因人、因時、因地、因事」下達適切的安全規定，落實層層風險管控，做到「下達訓練要求的同時，下達安全規定」，如此才能使官兵辛勤的訓練與努力，得到最大的成果與回報。

陸軍58砲指部飛彈連長將海馬士飛彈車模型，呈獻給國防部長顧立雄。（國防部提供）

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