M109A7型自走砲傳將納入新軍購特別預算 一口氣要買足168輛

國防部現正規劃提出新一波的軍購特別預算，軍方內部盛傳，陸軍向美採購M109A7自走砲的計畫規模將要擴大，數量將由原本規劃的40輛，一口氣拉高到168輛，要將老舊的現役自走砲全數汰換。美陸軍在2023年增購40輛新型的M109A7自走砲。（取自美國國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化台海防衛作戰能力，並將國防預算總額度拉高到占GDP3%以上，國防部現正規劃提出新一波的軍購特別預算，軍方內部盛傳，陸軍向美採購M109A7自走砲的計畫規模將要擴大，數量將由原本規劃的40輛，一口氣拉高到168輛，要將老舊的現役自走砲全數汰換。

軍方內部傳出，M109A7自走砲的採購計畫，包括168輛M109A7自走砲車及M992A3野戰砲彈藥補給車在內，全案金額將達到900餘億元台幣，但陸軍同案想採購的M982「神劍」導引砲彈，因為美方至今尚未點頭，因此並未同步列入這次的特別預算規劃內，將會持續爭取採購。

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新一波的軍事採購特別預算，由於部分項目還在向美方爭取當中，經費總額度至今尚未底定，軍方先前傳出的經費額度可能是3000至5000億元之間，後又修正為還有調整空間。在美方希望我方暫緩採購預警機丶直升機，而應將重點增購飛彈丶無人載具前提下，可能列入的項目，除了大量採購攻擊型無人機丶攻擊無人艇之外，會有新型的指揮管制系統，而金額達到900餘億元的M109A7自走砲車採購案，則傳出將會納在新一波軍購預算項目中。

M109A7自走砲裝備一門39倍徑的155公釐榴彈砲，最大射程可達30公里，若搭配使用「神劍」導引砲彈時可達40公里。軍方人士說，這個射程恰好在「海馬斯」多管火箭系統（火箭彈射程42至戰術飛彈的300公里）與一般傳統彈藥（30公里）射程之間，可以有效補強台灣防衛作戰及重層嚇阻戰力之所需。

M109A7是M109自走砲家族中最新量產成員，與A6版本最大的差異在於改用M2布萊德雷（M2 Bradley）步兵戰鬥車相同的底盤、引擎、變速箱和履帶系統。A7還換裝了數位射控系統、GPS與數位導航系統、戰術資料鏈，以及具自我診斷功能的檢測電腦。

根據美國國防部2025會計年度軍事採購報告，美國陸軍計畫採購689輛M109A7 155公厘自走砲，並將其服役年限延長至2050年。圖為美國陸軍M109A7自走砲。（路透）

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