當你有個「俄」鄰居 波蘭退將呼籲全國民防、建立100萬人後備部隊

波蘭退將格羅馬津斯基認為，現代化的全民服務理念，不僅要培訓公民勝任軍事角色，還要培訓公民在民防、醫療保健和緊急服務等關鍵領域的能力。（圖片取自波蘭陸軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕波蘭身受歷史以及烏俄戰爭的啟發，有感於都是涉及全國人民的戰爭，波蘭退將近日表示，波蘭必須透過「積極防禦」超越軍隊範疇，公民不只勝任軍事角色，還要培訓在民防、醫療保健和緊急服務等關鍵領域的能力；同時呼籲，應效法芬蘭組建一支100萬人的後備部隊。而同樣推行全民國防、後備動員的我國，也應當深思。



據軍聞網站《Defence Blog》報導，波蘭退將格羅馬津斯基（Gromadziński）在接受當地媒體專訪時認為，波蘭必須透過積極防禦、建立超越軍隊的全面國家服務體系，來為未來的衝突做好準備。

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他反對軍方恢復20世紀90年代的徵兵模式；相反地，他倡導一種現代化的全民服務理念，不僅要培訓公民勝任軍事角色，還要培訓公民在民防、醫療保健和緊急服務等關鍵領域的能力；因為烏克蘭戰爭表明，戰鬥的不僅僅是軍隊，而是整個國家。

同樣推行全民國防、後備動員的我國，也應當深思戰時的規劃，以及民防技能、動員能量。（資料照/記者劉宇捷攝）

他認為，波蘭應該效法芬蘭，因為芬蘭人口雖只有500萬，卻計畫可在戰時動員100萬的軍隊。他表示「沒人能說服我，在一個3800萬人口的國家，我們無法建立一支100萬人的後備役部隊。」

格羅馬津斯基也警告，波蘭的地理位置與烏克蘭不同，缺乏作戰縱深；因此波蘭是一個前線國家，時間才是最關鍵的資源，一旦開戰，波蘭沒有足夠的時間調動部隊。正因此，他也認同波蘭軍隊裝備「海瑪士」多管火箭和「天武」火箭系統等，這些是防止俄羅斯侵略的重要威嚇手段。

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