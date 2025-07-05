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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

魚雷也能被反殺? 美海軍計畫全艦隊加裝主動式防魚雷系統

2025/07/05 11:54

圖為SLQ-25E Nixie反魚雷套件，目前僅具備欺騙、誘餌等軟殺功能。（圖取自DVIDS）圖為SLQ-25E Nixie反魚雷套件，目前僅具備欺騙、誘餌等軟殺功能。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍2026財年預算文件中出現了名為Mk58緊湊型快速攻擊武器（CRAW）的裝備，該武器可以魚雷形式對敵方魚雷實施硬殺，補足軍艦的水下防護能力，該武器首先將部署在尼米茲級和福特級航艦上，並在未來數年加裝於所有美國軍艦。

軍聞網站「Naval News」報導，反魚雷CRAW的概念可追溯到2020財年預算，美國海軍在2024財年將開發的設備和程序合併到CRAW計劃中。CRAW是以現有的AN/SLQ-25 Nixie反魚雷套件為基礎增加的一系列新功能。

根據預算文件，最終版的魚雷防禦系統 （ATTDS） 將包含多種新的軟殺、硬殺和預警功能，為使用Nixie系統的船隻提供增強的探測、欺騙和摧毀能力。火控方式的主要感測器平台是以SLQ-25E Nixie拖曳陣列為主，將該平台升級為目標識別和火控系統，為硬殺傷武器提供目標資訊，升級也提升其軟殺的欺騙能力。

主要的硬殺武器則以Mark58魚雷為主，小到可從潛艦誘餌發射管發射的魚雷。長約215公分、直徑約17公分、重量不到100公斤，可以複數容納在潛艦魚雷發射管或垂直發射器中，CRAW武器則將於甲板發射器發射。

報導指出，美國海軍明年用於CRAW的資金約為2400萬美元，將開發水面和水下艦隊的ATT軟體，該軟體內建於為維吉尼亞級核潛艦提供反潛作戰能力的先進處理器（APB-1）中，APB-2軟體的開發則將持續到2026財年第四季。

Nixie硬殺系統預計明年在水面艦測試，美國海軍希望硬體和軟體可逐步發布，利用技術更新逐步添加新功能，直到2030財年開發完成。

圖為SLQ-25E Nixie反魚雷套件，未來將整合開發成新型發射器，可發射MK58魚雷。（圖取自X@chamr00sh）圖為SLQ-25E Nixie反魚雷套件，未來將整合開發成新型發射器，可發射MK58魚雷。（圖取自X@chamr00sh）

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