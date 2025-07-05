運輸機將成無人機母艦 美軍計畫在KC-135加油機加裝發射系統

美軍KC-135空中加油機。（美聯社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年各國頻研發運輸機的衍伸功能，要將偌大的機艙空間徹底利用，美國空軍目前已研發出從KC-135加油機發射小型無人機的方法，有意將KC-135運輸機用作多達100架小型無人機的空中發射平台，這讓加油機添加了自衛能力，並有一定的態勢感知能力。

軍聞網站「The Warzone」報導，KC-135無人機運載裝置（DDM）原型機的研發工作已於去年9月結束，但成果直到空軍2026財年預算文件才公布。預算申請中將DDM項目該系統描述為「為威脅空域中的作戰提供機載防禦/ISR（情報、監視和偵察） 能力」。

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文件指出，無人機運載裝置能夠從飛行中的KC-135運輸機上發射無人機（UAV），從而提供機載防禦能力。「我們採用了一個將通用發射管（CLT）與改進型KC-135運輸機後艙門結合的原型機，用於生產和確定這一概念的可行性。」

CLT是一種標準化的空中發射系統，美軍將其應用於各種平台，尤其是固定翼特種作戰飛機和無人機，用於發射精確導引彈藥和小型無人航空系統。雖然預算中沒有具體列出與DDM配套使用的無人機類型，但雷神公司的Coyote和Anduril公司的ALTIUS-600是目前美軍現役的可透過CLT發射的無人機的典型代表。

一般來說，CLT發射器通常可以從機艙內部重新裝填，這可讓KC-135發射各種無人機種類。DMM目前主要專注於防禦任務，但KC-135發射的無人機也可攜帶小型干擾器，屆時可能承擔包括訊號中繼，甚至戰鬥搜救支援等任務。無人機防禦性誘餌也可以用來幫助其他友軍飛機開闢進入前方空域。自殺無人機則可以在低威脅區域發射，提供近距離空中支援或監視。

圖後方為通用發射管（Common Launch Tube, CLT）。（X@KepaSagardi）

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