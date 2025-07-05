英軍第三師全面換裝履帶甲車 挑戰者三戰車丶阿賈克斯裝步車成主力

圖為英國「阿賈克斯」偵察系列步戰車。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國陸軍正進行戰甲車更新工作，並已規畫採購148輛「挑戰者三型」新銳戰車。外媒並報導，英軍計畫將「挑戰者三型」主力戰車、「阿賈克斯（Ajax）」步兵戰鬥車裝備至陸軍第三師，使之成為全履帶甲車的重裝師。

軍聞網站「Army Recognition」報導，英國第三師將發展成為全履帶式機動部隊，配備最新的「挑戰者三型」主戰車和「阿賈克斯」偵察系列步戰車。同時，「阿賈克斯」系列中的「戰神」型號將改裝為重型裝甲運兵車，以取代長期服役的「戰士」步兵戰鬥車。

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報導指出，履帶式車輛在越野性能、越野機動性和裝甲防護方面具有決定性優勢，該部隊設計與英國陸軍的「未來士兵」現代化理念相契合，該理念目的在打造一支高度致命、數位化互聯的部隊，能夠與北約盟國在威懾和作戰方面進行聯合作戰。

其中，「阿賈克斯」雖為偵查裝甲車，但也特別重視裝甲防護力。側裙裝甲模組非常厚實，砲塔也增加裝甲模組，宛如放大版的戰士步兵戰鬥車。車外懸掛數位迷彩偽裝布，有降低目視或紅外線偵測的效果；此外，阿賈克斯為可擴充、開放式架構平台，可依照任務需求增減配備或提升性能。車上配備環境音響感測器、雷射鎖定預警器、電子反制系統、數位地圖、動力裝置套件等。AJAX系列採用基本平台為研發基礎，大幅提升機動性、電戰設備、防護力、生存性等各項性能，並能衍生多種車型，以節省經費開支。

另外，報導進一步指出，英國陸軍決定將「拳師」八輪甲車部署於第一師換裝「戰士」步戰車，讓第一師成為全輪式部隊強化機動性，與第三師形成搭配，英軍還正考慮在「拳師」甲車上安裝155公厘榴砲，提供第一師精準火力。

屆時，全履帶式第三師將作為重型機動部隊，用於同等規模戰爭中的直接對抗；全輪式第一師將為全球遠征任務、維和行動和混合威脅提供快速反應能力。

圖為英國下一代各型裝甲車，於「防衛載具動力2024」博覽會亮相。（取自英國陸軍X）

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