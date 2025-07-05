土耳其海軍進航艦時代 與西班牙合作造300公尺長航艦

土耳其海軍兩棲突擊艦「阿納多盧號」（TCG Anadolu，如圖）排水量約27000噸，而剛啟造的國家航空母艦，排水量達6萬噸。（路透社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其近年積極整軍經武，綜合外國媒體報導，土耳其海軍今年元月2日正式切割首艘「國家航空母艦」鋼板，象徵全艦動工，雖然該艦完工與服役時間不明，但最近土耳其公布該艦新進度，揭示土耳其正與西班牙研製300公尺長的航空母艦，使土國海軍更朝「藍水海軍」目標邁進。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這艘新規劃的航空母艦，非正式名稱為「米利烏恰克蓋米西」（MUGEM），長約300米，超過了「安納多盧號」（TCG Anadolu）兩棲突擊艦約232公尺的長度，也讓大多數歐洲兩棲攻擊艦相形見絀。

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土耳其國防工業局（SSB）局長哈盧克·格爾貢（Haluk Görgün）近日受訪時表示，該航空母艦的研發過程建立在土耳其海軍「安納多盧號」早期設計階段與西班牙的成功合作基礎之上。西班牙的造船技術，尤其是納萬蒂亞（Navantia）公司的專業知識，將再次融入其中，以確保這艘下一代航空母艦能夠滿足現代海戰所需的作戰標準。該航艦將在伊斯坦堡的國內造船廠建造，增強土耳其的造船生態系，並透過高價值技術投入刺激本土國防工業的發展。

報導指出，300公尺的長度代表這艘航空母艦將與美國中型航空母艦丶以及中國的艦隊媲美，使土耳其能夠將空中力量投射到更遠的距離。

根據先前外國軍聞網站的推估，土耳其國家航艦的排水量高達6萬噸，是「阿納多盧號」兩棲突擊艦的兩倍以上。該型艦最高時速約25節，由於並非採用核動力，因此航程僅約1萬浬（約1萬8520公里）左右。該艦可搭載50架有人機或無人機，並配備32單元可裝填防空飛彈的垂直發射系統、4組近迫武器系統用於自衛。

圖為「米利烏恰克蓋米西」（MUGEM）航艦模型。（圖取自X@aag_th）

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