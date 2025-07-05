限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
六軍團206旅全旅教召 300召員今赴桃市龜山樂善寺報到
六軍團步兵206旅將實施全旅教召，步二營召員們在樂善寺報到。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕國軍規劃9日到18日將舉行「漢光41號」實兵演習，並搭配「同心」、「自強」演習全面驗證三軍防衛作戰、民防體系；六軍團步兵206旅實施全旅教召2000餘人，其中約300位步二營戰支連、火力連的召員，上午前往桃園市龜山區樂善寺報到，召員們受訪時說，他們支持國家防衛能力須持續加強，也以平常心參加教召並接受訓練。
國軍說，教召盼強化召員的敵情意識、作戰環境及裝備操作熟悉度，進行報到程序後，會針對召員之前下部隊的專長進行鑒定，再按照課表執行專長複訓，第2週則會配合接訓單位的教練與演練實施課程。
請繼續往下閱讀...
上午到樂善寺報到的206旅步二營戰支連、火力連召員們，參加步槍大部拆解等簡單測試後，再由接訓單位人員安排後續程序，未來14天會接受法治教育、戰傷救護、射擊訓練等；許多召員來自桃園市中壢區，有人是第1次教召、有人則已是第2次教召了，他們說，參加教召只須花14天，他們抱持平常心並坦然接受訓練的辛苦，而工作與日常生活，因為可以請公假也不致受影響，只盼花很短的時間，就能重新適應軍旅生活。
步二營召員們接受步槍大部拆解測試。（記者周敏鴻攝）
六軍團步兵206旅將實施全旅教召，步二營召員們在樂善寺報到。（記者周敏鴻攝）
六軍團步兵206旅將實施全旅教召，步二營召員們在樂善寺報到。（記者周敏鴻攝）