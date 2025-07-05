比利時推出AI戰車識別APP 單兵手機拍照就能知道性能數據、弱點

比利時新創廠商開發了名為MEGA-Army的手機應用程式，能即時識別作戰車輛，並分析詳細分析其性能數據、弱點、受故障狀態等。（圖片來源:IDDEA）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以往敵我識別與弱點評估仰賴人力與經驗，不過軍事AI運用看來多了新的發揮空間。據外媒報導，比利時新創廠商最新開發了名為MEGA-Army的手機應用程式，能即時識別作戰車輛，並分析詳細分析其性能數據、弱點、受故障狀態等，在幾秒鐘內將簡單的影像轉換為詳盡的作戰能力概況。

據軍聞網站《Army Recognition》報導，比利時國防創新公司 IDDEA 推出的「MEGA-Army」應用程式，透過AI人工智慧技術，即時辨識各類戰車、火砲、防空系統、電子戰設備、工程車輛及無人系統，並快速提供其詳細的作戰性能資料，使用者只需上傳影像或影片畫面，系統即可分析出該裝備的武器種類、裝甲結構、防護系統等技術規格。

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MEGA-Army的最大優勢，在於不僅能辨識軍用車輛的型號與變種，還能自動解析其主副武器、射程、火力、裝甲厚度與主動防護系統等細節。它連接一個涵蓋超過1500種地面平台的專業資料庫，可提供各裝備在機動性、火力、感測器與任務效能上的比較資訊。

此外，該系統亦可整合至無人機鏡頭、戰車射手觀瞄器與遙控武器站等感測器，讓這些設備成為智慧偵察節點，協助作戰人員快速掌握戰場威脅，並即時做出戰術調整。

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