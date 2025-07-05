獨家》丹娜絲颱風直撲南台灣 空軍5架C-130運輸機北上松山基地防颱

颱風丹娜絲來勢洶洶，做為預防性防颱準備，空軍屏東基地的5架C-130運輸機於今日上午陸續飛抵台北松山機場，一字排開相當壯觀。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕颱風丹娜絲今（５）日凌晨生成，預估將在明、後兩日抵達台灣海峽南部，做為預防性防颱準備，空軍屏東基地的5架C-130運輸機於今日上午陸續飛抵台北松山機場防颱，使得除了週末的空運航班外，松山機場再次見到大批軍用運輸機，一字排開停放。

丹娜絲颱風於今日凌晨生成，氣象局表示颱風正逐漸增強，預估會持續北上，高機率通過台灣海峽，且不排除有機會進入南台灣陸地。記者獨家直擊松山機場運作，只見空軍專用大坪上今日午間一次停放了5架C-130運輸機，一字排開相當壯觀。

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這些軍用運輸機平時駐紮在屏東空軍基地，飛行全台進行空運任務，而今丹娜絲來勢洶洶，其夾帶的強風暴雨恐危及飛機安全。空軍稍早證實，確實有5架C-130因防颱準備而飛抵台北松山機場。

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