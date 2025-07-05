7/17台北市「城鎮韌性演習」登場 收到告警簡訊別慌

7月17日台北市「城鎮韌性演習」登場。圖為北市過去實施萬安演習丶人車疏散的畫面（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府將於7月17日實施「2025城鎮韌性演習」，由台北市長蔣萬安全程督導，市府提醒，當天下午1點30分防空警報發放同時，市民也會收到防空避難的災防告警細胞訊息；另下午3點40分進行急救站及救濟站的開設演練時，中山國小周邊2公里民眾也會收到災防告警細胞訊息，屆時請不用驚慌。

北市府表示，此次演習首度整合「民安」與「萬安」等兩項演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、協同運作機制驗證、民生必需品配售與物資動員流程演練、救濟站、急救站開設與功能模擬驗證，以及戰時資訊安全防護與通資系統應變演練。

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市府說明，演習當日下午1點30分至2點，進行30分鐘的「防空」演練；警報發放後，防空避難設施管理人應主動立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近進入避難，未配合者將依「民防法」規定裁罰。同時，行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，行人均須按警察或民防人員的引導，到就近的防空避難設施進行避難。

市府表示，全市的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關等場所，都要確實配合演練，民間業者務必落實引導員工疏散避難。

另外，飛機、高鐵、台鐵、捷運列車、高速公路或高架道路車輛，仍維持正常起降、靠離與行駛，但下機、下車旅客及下交流道及高架道路車輛，務必配合人員引導避難。

警報解除後下午2點至5點，將在小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小等地點實施綜合實作演練，提醒市民各演練點將實施部分交通管制。

這次的演練以實地、實作方式實施，來強化全民防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近真實情境的演習。為了強化市民防災，戰時維生的觀念，也規劃災民攜帶緊急避難演練，希望能鼓勵民眾提早備妥避難包。

此外，為讓民眾能快速瞭解所在地的防空避難設施，市府鼓勵並提醒下載北市警政APP、警政署「警政服務」APP及消防署「消防防災e點通」APP，在遭遇緊急狀況時依指示就近到防空設施避難。市府官網首頁也設置「城鎮韌性演習專區」，包含避難教學影片、全民國防應變手冊及演習常見問答等資訊。

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