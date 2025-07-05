「海馬士」多管火箭飛彈連成軍 全英文操作介面 官兵通過戰力鑑測

「海馬士」多管火箭飛彈系統採用的M142發射車，為全英文操作介面，圖為飛彈連官兵在今年5月於九鵬基地進行實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍58砲指部「海馬士」多管火箭飛彈連昨天舉行成軍典禮，也是國軍第一個成軍「海馬士」系統的單位，軍方人士今天指出，「海馬士」多管火箭飛彈系統採用的M142發射車，採用的是全英文操作介面，飛彈連在今年5月於九鵬基地進行實彈射擊，6月通過陸軍司令部戰力鑑測，全連官兵表現優異，實屬不易。

M142發射車全載重量為16253公斤，巡行里程為483公里。至於可選用的彈藥，包括射程可達300公里的M57戰術區域飛彈丶射程為70公里的M31A2精準火箭彈（GMLRS），或是射程15公里的M28A2縮短距離訓練用火箭彈。

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多管火箭飛彈連的首任連長柯少校表示，「海馬士」（HIMARS）的「高機動性多管火箭系統」，具備精準、遠程火力打擊能力，並能跨區增援本島各作戰區、封鎖敵登陸場或各空（機）降區域，有效嚇阻敵軍進犯，強化戰力。

柯連長接受軍媒訪問時指出，面對新式裝備的獲得、人員訓練，乃至完成戰力鑑測、順利成軍，一路走來面臨諸多挑戰與壓力，有賴全連官兵通力合作、團結一致，方能建構堅韌防衛戰力；特別在選員薦訓時，官兵必須於受訓前取得起重機、聯結車駕照等相關專長，並在受訓過程中，面對全英文的操作介面，也在相關人員協助、反覆訓練下，提升裝備操作熟稔度，進一步將裝備的優異性能發揮淋漓盡致，以確保國家安全。

連士官督導長周士官長強調，做為國軍第一個海馬士系統成軍的單位，官兵在戰術、戰法應用上，仍須持續訓練與研討，俾能將該項新式武器順利結合我國的地形、地物，做更靈活的應用，以發揮堅實戰力。他進一步強調，該連區分各個排組，官兵除需熟稔裝備外，未來也將持續透過綿密的組合訓練，強化團隊默契，厚植防衛作戰能力。

國防部長顧立雄4日校閱陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連部隊。（國防部提供）

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