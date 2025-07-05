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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

沒看過吧！ 我國RF-5E偵察機用「照相機」解密大公開

2025/07/05 17:10

空軍昨日為RF-5E偵察機舉行除役典禮，會場上也首度公開展示了該機裝備的4具照相機。圖為安裝在機鼻下方的「KA-95C廣角相機」窗口。（記者劉宇捷攝）空軍昨日為RF-5E偵察機舉行除役典禮，會場上也首度公開展示了該機裝備的4具照相機。圖為安裝在機鼻下方的「KA-95C廣角相機」窗口。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍昨（4）日為RF-5E偵察機舉行除役典禮，會場上也首度公開展示了該機裝備的4型相機，包括KS‑87E前視相機、KA‑95C廣角相機、Type-900B地形對比攝影機，以及RS‑710E紅外線相機，每具照相機的樣貌都與我們認識的「相機」有很大的不同，也是除役儀式中值得一窺的亮點。

RF-5E是F-5E戰機在拆除機鼻雷達後，加裝4具照相機而來，其外型又以機鼻斜角玻璃窗最為明顯，該窗內裝有「KS‑87E前視相機」，該相機的一大特色是穩定成像與高對比度，能清晰捕捉飛行方向前方的地貌與目標，適用於戰場偵察、飛行導航確認與路線勘察，尤其在低空飛行任務中表現良好，也常用於訓練飛行與監測地面活動。

安裝在機鼻斜角玻璃窗內的KS‑87E前視相機。（記者劉宇捷攝）安裝在機鼻斜角玻璃窗內的KS‑87E前視相機。（記者劉宇捷攝）

而位於機鼻KS‑87E相機之後，向下方舷窗拍攝的是「KA-95C廣角相機」，他是一款用於中高空航拍的廣角偵察相機，具備大視野覆蓋能力，適合快速獲取大範圍地貌資訊，它的光學品質優異，能在高空中保持圖像清晰，便於後續影像分析與地圖製作。

安裝在機鼻下方的KA-95C廣角相機。（記者劉宇捷攝）安裝在機鼻下方的KA-95C廣角相機。（記者劉宇捷攝）

其後分別還有各一具「Type-900B地形對比攝影機」，以及「RS‑710E紅外線相機」。Type-900B攝影機具備高精度地形圖資對照與變化監測能力，透過多時期圖像疊加，能準確識別微小地形變動，適合用於戰略計畫制定、災害應變或環境評估。而RS‑710E紅外線相機專為夜間拍攝使用，可在夜間、煙霧或遮蔽條件下探測熱源目標，其多波段的熱成像能力，可讓飛行員切換不同熱顯像模式，以強化目標辨識。

圖為Type-900B地形對比攝影機（左），以及RS‑710E紅外線相機（右）。（記者劉宇捷攝）圖為Type-900B地形對比攝影機（左），以及RS‑710E紅外線相機（右）。（記者劉宇捷攝）

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