你來我往！俄無人機狂轟 烏克蘭「直搗黃龍」炸毀俄空軍基地

烏克蘭救援人員在哈爾科夫地區，奮力撲滅因俄羅斯空襲引發的大火。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯持續以數百架無人機對烏克蘭進行大規模轟炸之際，烏克蘭軍方5日宣稱，已成功襲擊俄羅斯境內一座重要的空軍基地。根據《美聯社》報導，這場激烈的空中攻防，正值美國暫停部分軍援的敏感時刻，為持續超過3年的戰爭增添了新的不確定性。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書發文指出，烏軍襲擊了位於俄羅斯佛洛尼斯（Voronezh）地區的鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）空軍基地。該基地是俄軍Su-34、Su-35S與Su-30SM等主力戰機的駐地。烏方稱，其擊中了一座存放滑翔炸彈的彈藥庫、一架教練機以及「可能還有其他飛機」。俄羅斯官方未對此立即評論。

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這類對俄國空軍基地的縱深打擊，旨在削弱其空中戰力。就在上個月，烏克蘭才宣稱以無人機突襲，摧毀了俄國境內數座機場的超過40架飛機。

烏克蘭首都基輔的民眾，於5日凌晨在地鐵站內躲避俄羅斯的無人機空襲。（美聯社）與此同時，俄羅斯對烏克蘭的空襲也在升級。烏克蘭空軍表示，俄軍在5日凌晨向烏克蘭發射了322架無人機與誘餌無人機，其中157架被擊落，135架可能遭電子干擾而失效。而在俄國4日對基輔發動開戰以來最大規模的空襲中，死亡人數已增至2人，另有31人受傷。

這波新的攻擊潮，發生在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普進行了一場「非常重要且富有成效」的通話之後。澤倫斯基表示，雙方討論了強化烏克蘭防空、美烏聯合生產武器等議題。但川普在被問及如何結束戰爭時，僅模糊地表示：「我不知道，我無法告訴你那是否會發生。」

美國目前已暫停向烏克蘭運送部分軍事援助，包括關鍵的防空飛彈。烏克蘭的主要歐洲支持者正考慮如何彌補缺口，基輔方面也計畫發展國內軍工業，但擴大產能仍需時間。

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