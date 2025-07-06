日本將向菲律賓出口6艘護衛艦 加強對中威懾能力

日本和菲律賓已初步談妥軍艦轉移案，從海上自衛隊退役的6艘阿武隈級護衛艦將會供菲國使用。阿武隈級護衛艦示意圖。（圖擷自海上自衛隊官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府多名消息人士透露，日方和菲律賓已初步談妥一項軍事裝備出口案，從海上自衛隊退役的6艘阿武隈級護衛艦將會出口給菲國，進而加強威懾中國的能力。

據《讀賣新聞》報導，日本防衛大臣中谷元和菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro），今年6月初在新加坡會晤時，已確認了6艘護衛艦的轉移案，這是兩國首次達成此類合作。

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據了解，阿武隈級護衛艦已在日本海上自衛隊服役30多年，由於人力短缺問題，將逐步改由可用更少人手操作的軍艦替代，菲律賓方面預計於今年夏季檢查船隻主砲等設備和維護狀況，為接收做好準備。

菲律賓面臨中國在南海逐步進逼的壓力，增加軍用船隻數量已成為緊迫需求，畢竟中國方面擁有102艘驅逐艦等軍艦，而菲律賓只有2艘巡防艦。

阿武隈級護衛艦的船身長度為109公尺，標準排水量2000噸，可搭載艦員120人左右，能夠配備反潛和反艦飛彈，無法起降直升機，主要任務是在日本周圍海域巡邏，1989年至1993年間陸續有6艘投入服役。

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