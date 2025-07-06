美海軍花近90億買AIM-260空對空飛彈 射程優於我國AIM-120

美國空軍2022年曾發布F-22戰機發射AIM-260A的示意圖。而美國海軍已確定明年開始採購這型飛彈。（圖取自美國空軍官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）3日報導，美國海軍計畫在2026財年編列3.09億美元（約新台幣89.3億元）預算，採購數量不明的AIM-260A空對空飛彈，可望成為這型飛彈的第一批用戶。雖然這型飛彈的確切性能數據仍成謎，不過，外界推估應遠於AIM-120系列中程空對空飛彈，比我國新購AIM-120C-8的160公里來得更遠。

《海軍新聞》報導，美國海軍已將AIM-260A空對空飛彈的採購經費，納入2026財年預算之列，總金額約3.09億美元。這型又被稱為「聯合先進戰術飛彈」（JATM）的空對空精準彈藥，已經過美國海軍測評中隊嚴密驗證，不過，美國海軍確切採購數量尚不明朗。

AIM-260A仰賴主動雷達導引，可供F-22、F-35等先進戰機掛載，雖然確切性能成謎，但應優於美軍、我國正在採用的AIM-120先進中程空對空飛彈。我國已獲美國同意採購的AIM-120C-8（又稱AIM-120D）飛彈，射程可達160公里，外界評估，AIM-260A射程超過160公里，甚至有200公里的說法。

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不過，美國海軍在採購新型飛彈的同時，也減少了AIM-120系列飛彈的採購量，明年度僅編列5900萬美元（約新台幣17億元）預算，購買51枚飛彈，與今年度採購181枚有相當大的落差。但美國海軍仍然認為先進中程空對空飛彈的庫存，處於極低水位，是否以AIM-260A滿足採購實需，尚待繼續觀察。美國空軍官兵駕駛掛彈車，準備為F-15E戰機掛上AIM-120D飛彈。（路透檔案照）

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