俄羅斯找上寮國 傳派50名工兵助「排雷」實支援戰爭

烏克蘭情報指出，俄羅斯正試圖說服其夥伴國家寮國，派遣工兵部隊前往俄烏邊境執行「人道排雷」任務，以間接支援其作戰行動。圖為寮國人民軍部隊。（圖：寮國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏俄戰爭持續延燒之際，俄羅斯尋求外部兵力支援的手段，似乎正不斷擴展。根據烏克蘭軍事網站《Militarnyi》5日引述烏克蘭國防部情報總局的最新情資，俄羅斯正積極試圖以「人道排雷」為藉口，說服其東南亞夥伴國家寮國，派遣工兵部隊進駐與烏克蘭接壤的庫斯克地區。

烏克蘭情報總局指出，繼從非洲、亞洲多國招募傭兵，並與北韓達成派兵協議後，克里姆林宮正轉向一種新策略，也就是利用與所謂「夥伴國家」的關係，以人道計畫為掩護，將外國軍隊引入俄烏邊境，烏方情資報告稱，「寮國是俄羅斯最新一個試圖拉入戰爭的國家」。

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外媒報導，克里姆林宮目前正籌備部署一支寮國人民軍的聯合工兵部隊，前往俄羅斯的庫斯克地區執行排雷任務。烏方情資評估，考量到寮國在經濟與軍事上，對外部援助的高度依賴，其領導階層初步願意派遣多達50名「戰鬥工兵」，以換取俄方可能提供的新一批武器裝備。

俄羅斯與寮國的軍事關係，長期以來被視為一種「一面倒」的合作。寮國從俄羅斯獲得裝備與訓練，而俄羅斯則利用此關係，來展示其在東南亞地區的影響力，並鞏固其「全球要角」的形象。然而，儘管有形式上的合作，寮國軍隊的裝備依然落後，國防資源也相當有限。

烏克蘭情報總局明確指控，俄羅斯「在人道主義的言詞掩護下，正試圖將其領土上的外國軍事特遣隊存在合法化，並有效地利用其來支援對烏克蘭的作戰行動」。此外，寮國也已在向俄羅斯提供免費的醫療援助，為在烏克蘭戰場受傷的俄軍人員進行復健。

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