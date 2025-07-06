【影】我不是炸彈或莢艙 垂直起降的Cento無人機可載貨飛近千公里

〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機運用範疇持續擴大，外國軍聞網站報導，美國航空新創公司MightyFly月前向美國空軍展示名為「Cento」的無人機，雖然機體與滑翔炸彈或莢艙有幾分相似，但實際上，其可藉由9組旋翼垂直起降、飛行，將至多45公斤的貨物載運至966公里遠之處，適用於包含醫療、救災與軍事等多重任務。

美國航空新創公司MightyFly月前向美國空軍展示名為「Cento」的無人機。（擷取自MightyFly影片）外國軍聞網站Army Recognition於4日報導，位於加州的MightyFly在6月底宣布，其月前向美國空軍展示第三代Cento無人機自主貨運飛行（autonomous cargo flight）能力，並以其自主裝載控制系統（Autonomous Load Mastering System），在沒有任何人員干預下，完成一項攸關貨運載運、配送、物品管理的任務。

雖然這型無人機能否獲美軍或其他買家青睞，尚待繼續觀察，但MightyFly公司稱，Cento無人機的展示，是驗證其適用於涵蓋國防、救災、醫療、製造與商務等多領域後勤支援工作。

「Cento」無人機的機身修長，全長4公尺，外型有點像是滑翔炸彈或莢艙，但有4面最長達5.1公尺的水平翼、1面垂直尾翼，還有8組固定式垂直旋翼，以及機尾1組用於推進的旋翼，使其得以垂直起降，並以時速240公里飛行。「Cento」無人機可容納45公斤的貨物，最大航程可達966公里，未來則繼續開發可載運500磅（約227公斤）物品的型號。

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