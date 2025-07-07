著眼無人機等高效益投資 南韓擬終止增購AH-64E攻擊直升機

南韓陸軍的AH-64D「阿帕契」攻擊直升機。（南韓陸軍官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕攻擊直升機長期擔任地面部隊的空中支援火力，從越戰、波灣到阿富汗戰爭，其戰場價值顯而易見；然而，戰術無人機近年獲廣泛運用，其低價、高效優勢正衝擊前者的既有定位。南韓多家主流媒體報導，該國國防部去年獲美同意採購「阿帕契」攻擊直升機，但未來可能將此經費轉作無人機部隊的建軍預算，提升戰備效益。

南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》及《韓國時報》（Korea Times）等主流媒體6日報導指出，美國去（2024）年同意出售南韓36架AH-64E阿帕契攻擊直升機，而該國今（2025）年度國防預算也編有100億韓圜（約新台幣1.94億元）的預付款，並已獲南韓國防部核准；但這項預算日前在南韓國會審查中遭質疑，導致總金額被刪減至僅剩3億韓圜（約新台幣584.1萬），減幅高達97%。

請繼續往下閱讀...

報導補充，俄烏戰場上的無人機，憑藉低價、高效的作戰優勢，有效發揮對戰甲車的「殺手」功能，加上該國阿帕契直升機的第二階段採購預算大幅升高，才導致這項軍購預算遭刪減；對此，南韓第二大黨「國民力量」（국민의힘）議員庾龍源（Yoo Yong-won，音譯）表示樂觀其成，並指出後續規劃會更傾向更具效益的無人機部隊，像是「灰鷹」（Grey Eagle）這類載台。

2024年11月在南韓海軍「獨島級」兩棲攻擊運輸艦上測試起降成功的美製MQ-1C「灰鷹」無人機。（通用原子航空系統官方X）

南韓2012年向美採購36架AH-64D攻擊直升機，去年再買36架AH-64E型機，粗估金額達35億美元。美國安合局（DSCA）去年8月公告指出，次批阿帕契直升機配備AN/ASQ-170目獲指示器、AN/AAR-11飛行員夜視感測器，另有AGM-114R2「地獄火二型」飛彈、AGM-179A「聯合空對地飛彈」（JAGM）等次裝備及彈藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法