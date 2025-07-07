有實戰加持就是香 烏克蘭將於丹麥率先設立軍工武器產線

烏軍官兵配戴頭具和遙控器，操作四軸無人機升空。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕丹麥國防部上（6）月底宣布，烏克蘭未來將可在該國境內設立國防企業，並建立軍備生產線，而這項協議最終在4日由兩國國防部長正式簽約，也是基輔當局首度在北約成員國境內聯合生產武器；此舉不只代表烏克蘭在戰火下淬鍊的軍工技術獲歐洲盟邦認可，該國總統澤倫斯基盛也肯定這項舉措在國安、經濟上的重大意義。

烏克蘭政府官方媒體「UNITED24」4日指出，這項協議是由烏克蘭戰略產業部長斯梅塔寧（Herman Smetanin）、丹麥工業大臣博德斯科夫（Morten Bødskov）代表簽署，使丹麥成為首個允許烏克蘭在境內投資、設立軍工生產線的北約組織（NATO）盟邦；斯梅塔寧當日在個人社群上透露，丹麥早在去年便率先投資烏國國防企業，此後則可見到烏克蘭國防企業進駐丹麥，確保部隊武器供給無虞。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭戰略產業部長斯梅塔寧、丹麥工業大臣博德斯科夫4日在丹麥首都哥本哈根簽署協議，正式允許烏克蘭軍工企業進駐設廠、建立軍備產線，成為首個允許其在境內拓產軍工產業的北約盟邦。（斯梅塔寧個人Facebook）

另一方面，美國國防部本（7）月初已證實暫停向烏克蘭運交軍援防空飛彈、精準打擊武器，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，已與美國總統川普進行電話會談，商討防空系統在內的國防生產合作及聯合採購等議題。另外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前也在與美國總統川普（Donald Trump）的熱線中，透露採購「愛國者」防空系統來填補援烏缺口的規劃。

圖為德國的IRIS-T SLM短程防空飛彈系統。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

此外，澤倫斯基3日表示，該國除與丹麥達成協議外，未來將也與美國國防公司合作，持續擴張攔截型無人機產能，包含四軸無人機、偵察無人機及長程打擊無人機等型號，並同步擴充操作人力，提升防空作戰效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法