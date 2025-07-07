美國暫停軍援後 德國緊急介入為烏克蘭尋找「愛國者」飛彈

據報導，德國政府已與美國展開密集協商，研議購買額外愛國者（Patriot）飛彈系統，並轉交烏克蘭。（美聯社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》報導，德國政府已與美國展開密集協商，研議購買額外的愛國者（Patriot）飛彈系統，並轉交烏克蘭，以填補美方暫停交付防空武器後出現的空白。此舉發生於俄羅斯7月初對基輔等多城發動大規模空襲之際，為自戰爭爆發以來最猛烈一波。

德國政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）表示，柏林正透過多項管道設法取得美製愛國者系統，包括直接向美方購買或從北約盟國庫存中調撥。德國已向烏克蘭交付三套愛國者系統，與美國提供的兩套、荷蘭一套，以及羅馬尼亞承諾的後續交付，共構烏軍核心防空骨幹。

美國國防部本週宣布，由於庫存短缺，暫緩交付30枚原定提供烏克蘭的愛國者飛彈，導致烏方戰力陷入壓力。德國防長佩斯托瑞斯預計數週內將赴華府，拜會美方官員與軍工企業，協調加速產線與交貨計畫，並透過「烏克蘭防衛聯絡小組」（Ramstein Group）與盟國合作尋找可轉移資源。

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俄軍7月2日出動逾百枚飛彈與無人機襲擊基輔與多個城市，針對住宅區、醫院與電力基礎設施發動攻擊，造成超過40人喪生。這波攻勢暴露出烏克蘭防空網的承載極限，凸顯愛國者系統在攔截高速飛彈與長程武器上的重要性。

德國目前為烏克蘭第二大軍援國，累計軍援承諾金額達380億歐元（約新台幣1.3兆元）。面對美國川普政府態度轉變與俄軍空襲升溫，柏林積極強化其在歐洲軍援行動中的領導角色，藉由推動愛國者系統擴編，協助烏克蘭建立多層次、整合型防空網。

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