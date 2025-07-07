紅海貨輪再度遇襲 以色列旋即空襲胡塞武裝引發雙方互轟

懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「Magic Seas」週日行經紅海時遭到無人艇襲擊，船員棄船逃生。（圖擷自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕懸掛賴比瑞亞國旗的希臘散裝貨輪「Magic Seas」週日行經紅海時遭到無人艇襲擊，船員棄船逃生，雖尚無團體承認發動這起襲擊，但與葉門叛軍胡塞武裝的手法一致。根據《美聯社》報導，以色列旋即於周一凌晨向胡塞武裝的港口、設施發動飛彈襲擊，胡塞武裝也反擊以軍行動，讓中東局勢再度趨於動盪。

根據外媒《美聯社》7日報導，懸掛賴比瑞亞國旗的希臘籍散裝貨輪「Magic Seas」6日在紅海遭無人艇等裝備襲擊，導致船員棄船逃生，雖然尚無任何團體承認發動這起襲擊事件，但與葉門叛軍胡塞武裝（Houthis，又譯「青年運動」）的手法一致，也是今年4月中旬迄今，再度有航經紅海的船隻遭到襲擊。

胡塞武裝被質疑與紅海船隻襲擊事件有關。圖為胡塞武裝支持者今年6月舉起無人機模型，抗議美國、以色列在加薩的軍事行動。（歐新社）隨後，以色列國防軍7日對葉門胡塞武裝根據地發起打擊，主要針對港口、發電廠等設施，以軍宣稱，胡塞武裝運用港口運送伊朗的武器，並對以色列與其盟友發動恐怖行動，同時也對遭胡塞武裝繳獲的「銀河領袖號」（the Galaxy Leader）進行打擊，因為胡塞武裝將這艘船安裝雷達，用於追蹤其他國家的船隻。

胡塞武裝對以色列的襲擊發動報復，報導指出，胡塞武裝宣稱攔截了來自以色列的飛彈，並疑似朝以色列發射飛彈襲擊，但未造成以色列人員傷亡。

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以色列、胡塞武裝的交火可能使中東局勢再度趨於緊張，報導分析，以色列與哈瑪斯停火與否尚未塵埃落定，且遭到美國空襲的伊朗，是否重啟核談判也是未定之天。而美國總統川普今年3月曾下令大規模空襲葉門，逼迫胡塞武裝停止襲擊紅海船隻。

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