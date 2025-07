中國魔改T-72戰車挑戰俄國！瞄準廉價戰車市場搶生意

一款被認為是中國北方工業基於T-72戰車深度改造的主力戰車,近日現身內蒙古包頭市街頭。此款戰車被視為挑戰俄羅斯T-90市場的低成本替代品。(圖擷取自微博)涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕外國軍事網站《Defence Blog》6日報導,一張在中國內蒙古包頭市街頭拍攝的神秘主力戰車照片,近日在網路上引發熱議。這款戰車最初被誤認為是運往中國的俄羅斯戰車,但經詳細分析後,確認為中國國防巨頭「北方工業」(Norinco)基於蘇聯設計的T-72戰車平台,進行深度現代化改造的產物。

雖然這輛戰車的底盤保留了T-72特徵,但砲塔設計與所有已知的俄系升級型號截然不同,具備鮮明的中國風格。分析家指出,砲塔上加裝了FY-2爆炸反應裝甲,並配備了類似於外銷型VT-4戰車的先進遙控武器站,車頂更可能安裝了車長獨立熱像儀,顯示其作戰能力已大幅提升。

報導明確指出,這套升級方案是針對非洲與亞洲的潛在出口客戶所開發,目的在為那些尋求提升現有老舊蘇聯裝備,但國防預算有限的國家,提供一個高性價比的選項,以取代購買昂貴的全新主力戰車。

報導分析,此款改造戰車被視為俄羅斯T-90M主力戰車的「廉價替代品」,其戰略目標是瞄準長期由莫斯科主導影響力的國防市場。在全球對蘇聯時期老舊裝備的低成本升級需求增長之際,中國北方工業此舉,顯然是為了挑戰俄羅斯的傳統軍火市場地位,爭奪國際訂單。

