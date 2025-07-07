自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國魔改T-72戰車挑戰俄國！瞄準廉價戰車市場搶生意

2025/07/07 13:22

一款被認為是中國北方工業基於T-72戰車深度改造的主力戰車，近日現身內蒙古包頭市街頭。此款戰車被視為挑戰俄羅斯T-90市場的低成本替代品。（圖擷取自微博）一款被認為是中國北方工業基於T-72戰車深度改造的主力戰車，近日現身內蒙古包頭市街頭。此款戰車被視為挑戰俄羅斯T-90市場的低成本替代品。（圖擷取自微博）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍事網站《Defence Blog》6日報導，一張在中國內蒙古包頭市街頭拍攝的神秘主力戰車照片，近日在網路上引發熱議。這款戰車最初被誤認為是運往中國的俄羅斯戰車，但經詳細分析後，確認為中國國防巨頭「北方工業」（Norinco）基於蘇聯設計的T-72戰車平台，進行深度現代化改造的產物。

雖然這輛戰車的底盤保留了T-72特徵，但砲塔設計與所有已知的俄系升級型號截然不同，具備鮮明的中國風格。分析家指出，砲塔上加裝了FY-2爆炸反應裝甲，並配備了類似於外銷型VT-4戰車的先進遙控武器站，車頂更可能安裝了車長獨立熱像儀，顯示其作戰能力已大幅提升。

報導明確指出，這套升級方案是針對非洲與亞洲的潛在出口客戶所開發，目的在為那些尋求提升現有老舊蘇聯裝備，但國防預算有限的國家，提供一個高性價比的選項，以取代購買昂貴的全新主力戰車。

報導分析，此款改造戰車被視為俄羅斯T-90M主力戰車的「廉價替代品」，其戰略目標是瞄準長期由莫斯科主導影響力的國防市場。在全球對蘇聯時期老舊裝備的低成本升級需求增長之際，中國北方工業此舉，顯然是為了挑戰俄羅斯的傳統軍火市場地位，爭奪國際訂單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中