烏120架無人機夜襲俄境！黑海艦隊驚傳遇襲 莫斯科機場航班大亂

俄羅斯媒體《Astra》公布畫面，顯示烏克蘭無人機7月6日攻擊新羅西斯克港口時，疑似遭擊落，或者撞擊水面目標後起火燃燒。（圖擷取自Astra）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯獨立媒體《Astra》報導，烏克蘭無人機6日凌晨襲擊俄國克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）新羅西斯克（Novorossiysk）港口的黑海艦隊基地。當地響起空襲警報數小時，俄軍防空系統全力啟動，但攻擊造成的損害仍在調查中。

克拉斯諾達爾邊疆區位於克里米亞以東，兩地之間僅隔克赤海峽（Kerch Strait）。若此次襲擊獲確認，將顯示烏軍具備持續深入俄境內，打擊高價值軍事目標的能力。截至目前為止，烏克蘭官方未對此事發表評論，《基輔獨立報》等媒體也無法單獨證實該起攻擊。

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烏克蘭近月來頻繁對俄國境內軍事設施發動無人機打擊，根據烏軍情報單位所稱，俄軍位於多個機場的Su-34、Su-35S與Su-30SM戰機常用於對烏空襲，已成為烏軍攻擊重點。上週烏方即聲稱成功打擊俄空軍機場內的炸彈倉庫與戰機。

俄國國防部則聲稱，俄國6日凌晨全境共擊落120架烏軍無人機，當中布良斯克州30架、庫斯克州29架、奧廖爾州18架、貝爾哥羅德州17架與圖拉州13架。

俄國航空運輸部門並通報，因應無人機威脅，7月5日至6日夜間，包括莫斯科謝列梅捷沃（Sheremetyevo）在內的多座機場，陸續取消或延誤航班，調度受到波及。

報導指，儘管俄方強調其防空網絡運作有效，但烏軍持續深入俄本土、直接攻擊軍用機場與海軍基地的能力，已讓克里姆林宮面臨內部壓力。美國與歐洲多國先前雖對烏攻擊俄本土態度保留，但近期立場趨於寬鬆，默許烏克蘭行使「自我防衛權」。

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