「夜鷹」特勤隊換新坐騎 憲兵公開徵求「攻堅鋁梯車」等三種新車

圖為2023年「海安11號」演習情形。當時警政署維安特勤隊派出由福特車輛改裝的突擊梯車（左）進行演訓。憲兵也計畫引進類似新款車種。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍日前發布公開徵求計畫尋商採購1093輛新車，汰換已屆使用年限的輕型戰術輪車，無獨有偶，憲兵本月初也發布公開徵求案，大舉尋求「攻堅鋁梯車」、「防彈人員運輸車」，以及「防爆處理車」三型車輛的採購提案，為旗下夜鷹特勤隊官兵配置「新坐騎」。

這項公開徵求於本月3日發布，主要徵求內容為負責攻堅突入作戰的「攻堅鋁梯車」、有效防護機動中官兵的「防彈人員運輸車」，以及屏除爆裂物危害的「防爆處理車」。

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圖為立法院外交及國防委員會立委黃仁等人，今年5月下旬考察憲兵夜鷹特勤隊訓練情形。（取自軍聞社）

根據憲兵提出的車輛規格，「攻堅鋁梯車」須為今年（含）以後出廠、搭載6.4升V8引擎的四輪驅動車型，除須配備水平延伸至少6公尺、抬升離地至少5公尺的模組化鋁合金突擊梯，同時要採用具美國國家司法協會（NIJ）0101.06標準的防彈鋼板、玻璃，另須裝有防爆續跑胎，軍規核生化防護設備，以及GPS/GLONASS導航系統，和能與憲兵無線電、國軍現有系統通聯的TETRA無線電裝置等。

「防彈人員運輸車」主要規格與前者近似，差別在於該車要求同時載運至少10名全副武裝人員進出；至於「防爆處理車」就顯得靈巧許多，該車僅要求3.0升V4引擎的四輪驅動性能，並可同時載運至少6人，除前兩者皆備的核生化防護、衛星通訊外，該車還需配備用於防爆任務的X光機系統，並要設有尾門平台，以利防爆小組搭配的防爆處理機器人進行裝、卸載作業。

憲兵特勤隊又名「夜鷹」，是國軍三大特勤隊之一，與海軍陸戰隊特勤、陸軍涼山特勤齊名。（本報資料照）

憲兵特勤隊為我國精銳特勤隊之一，是與海陸、維安、陸軍及海巡特勤隊齊名的「夜鷹」部隊。憲特專責我國全境反劫持、反破壞任務，人員訓練極度嚴苛；憲特出身的前士官長陳重光曾接受本報專訪表示，一位憲特隊員養成至少須耗時1年，除3個月的體能訓練、新訓、綜合訓練及考核，還要通過三棲訓練和擺脫敵人追擊的「安全駕駛訓」，個個隊員都身懷絕技。

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