美軍整合無人艦計畫 國防院學者翟文中：加速部署與落實作戰構想

美國海軍無人艦USX-1 Defiant於今年2月完工。（取自美軍國防高等研究計畫署網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕世界各國持續發展無人載具，美國海軍也正推動中、大型無人艦的MUSV、LUSV計畫，國防院國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中近期撰文表示，美軍正考慮將這二個計畫整合，進而發展「通用型水面無人艦」，藉由更簡約設計加快部署，採取「模組化」裝備與武器酬載，落實「分散式海上作戰」構想。

（原文「美國海軍整合中型與大型水面無人艦計畫之觀察」，由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中近撰述，本報獲國防院同意全文轉載）



壹、前言





面對中國海軍數量與能力的快速成長，美國海軍為能在濱海水域有效地執行任務，避免主戰兵力遭重創而陷入被動不利，遂提出「分散式殺傷」（Distributed Lethality）與「分散式海上作戰」（Distributed Maritime Operation）等構想以為因應。兩者均強調將戰力分散至眾多載台與廣大水域，用以確保戰力的主動與韌性。為能落實上述構想，美國海軍於長期造艦規劃中納入中型與大型水面無人艦（Medium & Large Unmanned Surface Vessels, MUSV / LUSV），其與有人艦船成為未來水面作戰的重要兵力組成。

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貳、水面無人艦發展沿革





一、中型水面無人艦（MUSV）





美國海軍將MUSV定義為船長45至190英呎，排水量約500噸，船體尺寸與巡邏艦相當，主要執行情報、監視、偵察與電子作戰任務。MUSV源自「國防先進研究計畫署」（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）的「反潛作戰持續追蹤無人艇」（Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, ACTUV）計畫，該計畫係在發展一種半自主性無人艇，用以對柴電潛艦進行長時間追蹤。2014年9月，DARPA和「海軍研究辧公室」（Office of Naval Research, ONR）共同出資，對ACTUV計畫的展示艇「海獵人號」（Sea Hunter）進行各項測試。2018年1月，DARPA將該艦移交ONR，測試獲得的數據提供海軍作為後續發展MUSV之用。其後，「海獵人號」與同型艦「海鷹號」（Sea Hawk）編入「第一無人水面艦艇分隊」（Unmanned Surface Vessel Division One, USVDIV-1），持續參與相關技術與作戰構想的驗證。

二、大型水面無人艦（LUSV）





美國海軍定義的LUSV，船長200至300英呎，滿載排水量1,000至2,000噸，船體大小接近護衛艦，較巡邏艦略大但比巡防艦略小，其任務涵蓋情監偵與電子作戰外，並可搭載垂直發射系統（vertical launch system, VLS）模組，用以執行反水面與對陸打擊任務。2018年，美國國防部戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office, SCO）與Gibbs & Cox及L3 ASV Global公司簽約，將兩艘民用商船改裝為LUSV實驗載台進行測試，兩船命名為「遊騎兵號」（Ranger）與「牧羊人號」（Nomad）。其後，兩艦完成多次遠距航行測試，當中超過95%航程採全自主模式進行，「遊騎兵號」更成功以模組化酬載發射了一枚標準六型飛彈。值得關注的，美國海軍於2024年將「牧羊人號」出售，雖未對外說明原由，研判應係技術路線調整而非遇到工程瓶頸。

參、發展趨勢與整合方向





一、中大型USV計畫整合趨勢





美國海軍MUSV與LUSV係兩個各自獨立的計畫，其預想的艦型與任務並不相同。然而，諸多跡象顯示這種技術路線將要進行調整。2025年1月，美國海軍水面作戰需求主管威廉‧戴利（William Daly）少將出席「水面海軍協會」（Surface Navy Association）年度研討會時指出：「與其擁有不同的大型與中型設計，我們需要的是負擔得起且不求精緻的單一艦船，能在多條生產線以相同方式製造，並能攜行LUSV規劃的武器酬載或MUSV配置的情監偵酬載」。儘管美國海軍尚未宣布整合MUSV與LUSV成單一計畫，《防務快報》（Breaking Defense）報導則稱，負責監管MUSV 和 LUSV 的海軍將領表示其傾向合併這兩個項目，這兩項水面無人艦計畫整合趨勢日漸明朗。

二、研發通用型水面無人艦載台





隨著計畫整合構想提出，這意味著美國海軍將發展通用型水面無人艦用以取代先前不同型式MUSV與LUSV。目前，美國海軍將接收名為「挑戰者號」（Defiant, USX-1）的實驗型水面無人艦，此外未有關於通用型水面無人艦消息釋出。「挑戰者號」屬於MUSV構型，係DARPA與工程技術公司SERCO透過「無人艦船計畫」（No Manning Required Ship, NOMRS）研發。不同於先前各型MUSV與LUSV，「挑戰者號」設計初期即排除人員進駐，具備完全自主航行能力，擁有更佳的海上可靠性、流體動力效率與匿蹤性。目前並不清楚，「挑戰者號」係做為單純的實驗測試平台，還是已被美國海軍選為通用型水面艦原始構型。

三、發展模組化裝備與武器酬載





歷經多年的研發與測試，美國海軍採行更簡約的設計加快水面無人艦部署，此即「模組化」裝備與武器酬載。未來通用型水面無人艦將採「可構型模組艙」（reconfigurable, modular payload bay）設計，可依任務類型快速更換裝備或武器酬載。威廉‧戴利少將指出，海軍未來水面無人艦擁有較先前MUSV為大航程，船長約200英呎，最多可攜行四個40英呎模組艙，除可搭載反艦與攻陸飛彈外，亦能攜行雷射與高功率微波等多樣化武器酬載。此外，模組艙的尺寸與外型將統一，可增加敵人透過情監偵手段確認威脅型式與等級的難度，強化欺敵作為與戰場存活度。

四、結語





俄烏戰爭期間，烏克蘭快速組建水面無人艇參與作戰，其豐碩的戰果引發全球關注。反觀美國無人艦研發已超過十年仍未定型，此種發展引發外界的高度關切與質疑。然而，美國海軍無人艦的研發理念不同於烏克蘭，其考量的重點係與海軍作戰體系整合而非執行一次性的自殺攻擊。隨著水面無人艦的技術路線日趨清晰，加上多年累積測試數據支持，將加快美國海軍水面無人艦的定型與部署，落實「分散式海上作戰」的構想。

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