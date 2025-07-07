四代半戰機仍有未來 美空軍F-16C、F-15E戰機連動操作忠誠僚機

一架噴射起飛、準備進行測試的XQ-58A無人機。（美國空軍研究實驗室官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍本（7）月初宣布，旗下的XQ-58A無人機日前在佛州成功構聯F-16C、F-15E兩款四代半戰機，實施有人、無人機連動操控驗證，推進「人機整合」架構；與此同時，兩款初代忠誠僚機現正測試中、加上F-22戰機有望在2026財年率先成為忠誠僚機的長機，本次驗證也展現忠誠僚機的向下兼容性，讓新的空戰體系更完整。

這項測試日前在美國佛州的埃格林空軍基地（Eglin AFB, Florida.）進行，主要由兩架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機各搭配一架F-16C、F-15E戰機進行空戰訓練。美國空軍研究實驗室（AFRL）指出，該測試有效驗證「有人－無人」系統協同架構，協助降低飛行員工作負荷的同時，也提升任務期間的態勢感知（situational awareness）及作戰效益。

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圖為本次搭配測試的F-16C戰機，隸屬美國空軍第96聯隊第40飛測中隊。（美軍DVIDS網站）

事實上，在本次測試前，XQ-58A已和F-15、F-16等四代半戰機，以及F-35戰機多次搭配，但本次測試情境為「空戰訓練」（air combat training scenario），加上單架有人戰機同時操控「1架以上」的忠誠僚機，其測試意義不同以往。美國空軍表示，本次測試的相關數據將作為日後精進忠誠僚機系統之用，並回饋至空軍作戰體系現代化的進程中，加速計畫推進。

由美國克拉托國防公司（Kratos Defense & Security）研發的XQ-58A，為配合美空軍「低成本可消耗航空器」（LCAAT）研發的無人機，已於2019年首飛。該機採V型斜置尾翼、可擔負打擊、電戰、情監偵、通訊中繼等任務，並已經數次改良。不過，該機並未獲選為CCA忠誠僚機初代構型，而是由Anduril、通用原子航空系統兩廠的機型勝出，現正接受地面測試。

F-22戰機有望在明年率先接受改裝，成為忠誠僚機的首款長機。（美國空軍F-22性能展示小組官方X帳號）

另一方面，美國空軍計畫於2026財年的《國防授權法草案》中，編列1500萬美元預算的「有人平台整合計畫」（Crewed Platform Intergration program），用以改裝F-22戰機，使其具備指揮、操控忠誠僚機的能力，補上未來空戰體系的關鍵拼圖。

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