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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

嚇阻中國！菲美「雷霆對抗」登場 F-35戰機巡弋南海

2025/07/07 17:17

美國空軍F-35匿蹤戰機（圖上）與菲律賓空軍FA-50戰機（圖下），7日在「雷霆對抗」聯合演習期間，編隊飛越菲律賓專屬經濟區上空，展現雙方協同作戰能力。（圖：菲律賓空軍）美國空軍F-35匿蹤戰機（圖上）與菲律賓空軍FA-50戰機（圖下），7日在「雷霆對抗」聯合演習期間，編隊飛越菲律賓專屬經濟區上空，展現雙方協同作戰能力。（圖：菲律賓空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓媒體《GMA News》報導，菲律賓空軍與美國太平洋空軍7日在邦板牙省（Pampanga）的克拉克空軍基地（Clark Air Base），正式啟動本年度第二輪的「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯合演習，美軍F-35匿蹤戰機也投入演訓，強化美菲同盟。

分析指出，此次「雷霆對抗」演習的背景，是中國在南海與台灣海峽日益強勢的軍事擴張。美菲兩國透過部署F-35匿蹤戰機等頂級戰力進行聯合演訓，不僅提升雙邊的共同防禦準備，更是向區域潛在對手釋放強烈的戰略嚇阻信號，展現雙方維護印太地區安全與穩定的堅定決心。

菲方此次投入2301名人員，並動員FA-50PH戰機、A-29B「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）攻擊機、以及黑鷹（Black Hawk）直升機等空中兵力。美方則派遣225名人員，並出動先進的F-35戰機參與，旨在強化雙方的聯合作戰能力。

此次演習將於7月7日至18日在呂宋島北部多個地點進行，內容包含主題專家交流（SMEEs）與實地訓練演習（FTXs），重點在於提升跨領域的作戰戰術、互通性與聯合任務執行能力。

菲國空軍表示，此演習有助於推動菲律賓武裝部隊（AFP）的現代化。據報導，演習首日美軍F-35戰機便與菲國FA-50戰機，在菲律賓的專屬經濟區上空執行聯合巡邏，此舉被視為是對區域情勢的直接回應。

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