目標100架！美加速生產B-21「突襲者」匿蹤轟炸機

美國空軍的B-21匿蹤戰略轟炸機，在2022年12月首度公開，目前正在進行試飛。（美聯社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《空軍暨太空軍雜誌》5日報導，美國空軍和國會正在加速第六代匿蹤戰略轟炸機「B-21」突襲者的生產進程，計畫在2026財政年度投入103億美元（逾2991億台幣），用於研發、製造及提升產能，以嚇阻中國軍事企圖。

美國空軍在聲明中表示，空軍致力於成功部署B-21，正在投資必要的基礎建設，以提升年產能。五角大廈預計籌建一支100架B-21的機隊，按照先前預算規劃，該機隊可能會在2030年代中後期完成，這意味每年僅可生產7架左右。不過，空軍強調，具體生產速度仍屬機密，但空軍和國會積極主動的措施，將可確保生產線的長期健全和高效，俾便向作戰人員提供這項關鍵戰力。

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B-21由「諾斯羅普．格魯曼」（Northrop Grumman）公司負責製造，未來將取代B-1和B-2，成為美國空軍的主力匿蹤戰略轟炸機，首架目前正在進行試飛，預計2027年服役。川普政府「和解法案」為B-21加速製造總計撥款45億美元，其中24億用於研發，21億用於採購。此外，美國空軍還要求撥款34億美元用於B-21的生產，23億美元用於研發、測試和評估等作業。

儘管美國空軍以100架B-21為目標，但負責督導核武的戰略司令部司令柯頓（Anthony Cotton）3月曾表明，100架是2015年左右設定的數目，隨著地緣政治環境演變，這已是「絕對最低限度」，145架才是所需數量。空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）6月也表示，145架或許是合適的數量，且如果B-52J轟炸機升級計畫無法順利達成，就會需要更多架B-21。美國空軍正在更換已有63年歷史的B-52引擎、雷達和其他零件。

前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）2023年5月赴美國聯邦參議院軍事委員會作證時表示，空軍未來可能必須將投資方向從短程戰鬥機轉向長程轟炸機，以應對敵軍長程彈道飛彈對美軍島嶼基地和加油機的威脅。他當時也坦言，如果要大幅提高B-21的產量，就必須重新檢視現有的製造能力。

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