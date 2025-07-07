俄軍推進戰線 宣稱攻佔烏克蘭中部村莊

俄羅斯國防部發表聲明，稱俄軍奪下了第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的達奇涅村（Dachne）。示意圖。（美聯社）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方今（7）日宣稱攻佔烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的一座村莊，這是烏克蘭中部地區首個被俄軍宣稱佔領的村莊。

《法新社》報導，俄羅斯國防部今日發表聲明，宣稱俄軍奪下了第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的達奇涅（Dachne）；然而烏克蘭總參謀部週一才對外表示，烏軍在該村「附近」擊退了俄軍的攻勢。

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自從2022年2月烏俄全面開戰以來，第聶伯羅彼得羅夫斯克州就持續受到俄軍空襲，尤其是州首府第聶伯羅（Dnipro）。

第聶伯羅是烏克蘭重要的礦業與工業中心，若俄軍將戰線深入推進該地區，可能會對烏克蘭的軍力與經濟產生嚴重影響。

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