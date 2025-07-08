漢光41號實兵演習明日登場 比照去年無「紅軍」規劃

國軍在2023年「漢光39號」演習期間於桃園機場實施反空機降操演，由特戰部隊扮演「紅軍」的假想敵搭乘直升機入侵。（資料照，軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習將於明日（9日）起正式登場，這場為期10天9夜的演訓，將採「有想定、不劇透」方式進行，軍方人士表示，在此模式下，今年度演習同樣不安排官兵扮演「紅軍」，讓過去常擔任此角色的陸軍航特部、海軍陸戰隊官兵，可全力投入防衛作戰任務。

根據國軍規畫，今年度「漢光41號」演習自9日實施至18日，除了往年都會實施的戰力保存、海空操演、反登陸作戰等重點課目，今年演訓還著重於灰色地帶襲擾手段應對，並配合下周實施的城鎮韌性防空演習，進行縱深防禦暨持久作戰演訓，另據了解，包括物資、機具徵集與戰場整補作業等，也在今年重點演訓項目之列。

國軍在「漢光39號」演習期間於台北車站練兵，地上躺滿了人質與模擬遭擊斃的「假想敵」。（資料照，取自青年日報臉書）在往年反空機降操演、反特攻操演等漢光實兵演習課目，經常見到國軍部隊扮演「紅軍」的假想敵部隊，與防守軍進行對戰，藉此仿真模擬作戰情境。不過，由於與「紅軍」對戰多須按照「腳本」進行，隨著去年度「漢光40號」實兵演習著重於「有想定、不劇透」方式，也就是下達隨機狀況磨練部隊臨戰反應，「紅軍」也不再出沒於實兵操演的場域之中。

軍方人士表示，過去「紅軍」多由陸軍航特部、海軍陸戰隊等官兵扮演，但在戰時，這些部隊亦得投入防衛作戰之列，為使部隊皆能熟習戰時任務，今年度「漢光41號演習」將比照去年演訓，同樣不會安排官兵扮演「紅軍」。憲兵官兵在去年度「漢光40號」演習封鎖萬板大橋，當時已無假想敵與防守軍交戰的安排。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法