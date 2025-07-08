美國暫停對烏軍援後再轉向 川普表示將提供更多武器

美國總統川普7日表示，美國將向烏克蘭運送更多武器。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國五角大廈上週宣布，因擔心自身武器庫存下降過多，將暫停向烏克蘭運送部分防空飛彈、精確導引火砲和其他武器，但美國總統川普7日表示，美國將向烏克蘭運送更多武器。

根據《美聯社》報導，川普7日談到向烏克蘭增派武器時對記者說「我們必需這麼做，他們必需能夠自衛。」，此話似乎顯示美國立場發生轉變。

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之前美國突然暫停向烏克蘭運送愛國者飛彈、精確導引GMLRS火箭砲、地獄火飛彈等武器的舉動，令烏克蘭官員和其他盟友措手不及。美國暫停運送武器時間，正值烏克蘭艱難時刻，該國在長達三年多的烏俄衝突中，被迫面對俄羅斯日益增加且複雜的空襲。

烏克蘭總統澤倫斯基7日指出，俄羅斯在過去一週向烏克蘭發射約1270架無人機、39枚飛彈和近1000枚威力強大的滑翔炸彈。他同日還在Telegram上強調，防空是保護生命主要手段。

為確實保護自己，烏克蘭積極加強無人機生產能力。澤連斯基5日聲稱，烏克蘭已與歐洲盟友和1家美國國防公司簽署協議，確保基輔今年能再收到數十萬架無人機。

另外五角大廈目前尚未回應《美聯社》關於暫停向烏克蘭運送武器的舉動是否會恢復的評論請求。白宮新聞秘書萊維特7日稍早說，之前暫停向烏克蘭提供武器是「對所有武器和援助進行標準審查」的一部分，美國向世界所有國家和地區提供武器和援助，而不僅僅是烏克蘭。

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