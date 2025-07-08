日防衛省偵獲054A護衛艦動向 南進我東部海域後被颱風趕回去

日本防衛省方面於2日偵獲2艘054A護衛艦南下進入我東部海域，於6日颱風北上前撤離返回東海。（圖取自防衛省）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕颱風丹娜絲暴風圈於5日至7日期間壟罩台灣，中共仍持續對台文攻武嚇，不僅於6日颱風期間單方面啟用W121航線，日本防衛省方面也於2日偵獲2艘054A護衛艦南下進入我東部海域，於6日颱風北上前撤離返回東海。

日本防衛省統合幕僚監部6日表示，海自於2日上午10點偵獲一艘054A護衛艦（舷號533）於釣魚台西北方80公里處向南航行，並於下午4點同處海域偵獲另一艘054A護衛艦（舷號530）向南航行，都確認兩艦隨後在與那國島及台灣間的海域向南航行。

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後續於6日上午6點時，確認這兩艘船隻在沖繩本島和宮古島（沖繩縣）之間的海域向北航行，駛向東海。

防衛省強調，期間自衛隊運用海上自衛隊軍艦和航空隊的P-3C進行監視和情報收集。

針對昨日共機動態，國防部今日表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍艦4艘，持續在台海周邊活動。期間未偵獲共機，故未提供航跡圖。

而中國6日於颱風登陸台灣前一天片面宣布啟用M503航路W121銜接線，此舉將使共機航路靠近海峽中線。中國國台辦對此稱，此一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，「對兩岸民眾都有利」。

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