PrSM精準打擊飛彈獲美陸軍批准量產 射程上看500公里

部署於海馬士多管火箭系統的PrSM精準打擊飛彈，今年2月曾於新墨西哥州的白沙試驗場進行生產資格驗證的試射。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍6日宣布，旗下的「精準打擊飛彈」（PrSM）已在本月初獲「里程碑C」（Milestone C）許可，意味著這型飛彈經多次研改、試射，最終順利通過工程設計驗證，即將進入量產；作為「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）接班人，PrSM飛彈將使海馬士多管火箭系統的最大射程上看500公里，提升戰略打擊嚇阻力。

美國陸軍表示，本月2日獲「里程碑C」許可的精準打擊飛彈第1增量型（PrSM Increment 1），具備方圓400公里以上的長程打擊範圍，並可在此射程內建構壓制、摧毀敵設施及人員的「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰能力。隨著PrSM飛彈進入量產，未來將逐步替代美軍M142「海馬士」多管火箭系統配備的ATACMS飛彈，使野戰砲兵的打擊效能再向上提升。

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圖為2023年7月接受「有限用戶測試」（LUT）的PrSM飛彈。該彈今年陸續完成生產資格驗證後（PQT）後，接下來將展開量產，強化美國陸軍砲兵精準打擊效能。（美國陸軍官網）

「精準打擊飛彈」為美國陸軍研發的新一代長程武器，適用於輪式的海馬士及M270履帶式儎台上，並於全領域作戰（JADO）環境中遂行打擊任務。

在初代PrSM飛彈量產後，美軍還會再進行第2增量型（Increment 2）的研發。從美國政府採購網（SAM.gov）的公告上可見，該型彈除規劃搭載紅外追熱等多模式導引頭，並預計在2028財年（FY2028）達初始作戰能力；不過，今（2025）年五月的公告中，還出現第4增程型（PrSM Increment 4）的子項目，根據描述，該彈將兼具制海打擊，且射程將翻倍至近千公里，預計2030財年（FY2030）達初始作戰能力。

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