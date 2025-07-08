中國散布「飆風」戰機假訊息 意圖攔搶法軍售丶捧殲20

印度與巴基斯坦5月的衝突後，中國先是吹捧殲-20戰機可「垂直起降」之假新聞，後中國大使館又透過散布有關「飆風」戰機的假訊息，破壞法國戰機對外軍售國際形象與防務合作。（圖片取自法國空軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國吹捧殺無處不在，外媒報導，印度與巴基斯坦5月的軍事衝突後，中國先是吹捧殲-20戰機可「垂直起降」之假新聞，後中國大使館又透過散布有關「飆風」戰機的假訊息，破壞法國戰機對外軍售國際形象與防務合作，藉此推銷中國軍備武器。

法國「France24」新聞網報導，儘管法國軍方尚未找到這些「反飆風」行動，與中國政府的直接連結。但法國情報單位指出，中國使館的駐外武官在與他國官員會晤時，積極傳遞「反飆風」言論，指稱印度「飆風」表現不佳等，且是法方在他國轉告下，才知道中國武官蓄意散布不實言論。

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法國防部對此表示，「飆風」戰機成為中國大規模訊息戰的最新目標，「飆風」性能優越，已出口全球多國，中國舉措旨在破壞法國國防產業與技術的可靠性，意圖傷害法國戰略自主，以及與國際夥伴之間的關係。

法國官員表示，中國藉機指示駐外使館遊說已採購「飆風」的國家，尤其是印尼，呼籲不要追加採購；並趁機在網路上發動訊息戰，包含使用AI生成疑似墜機殘骸影像，以及透過電玩畫面模擬空戰場景，意圖詆毀「飆風」的戰力與可靠性。法國研究訊息戰的專家指出，在衝突期間，發現超過千個新社群帳號散布相關假訊息。

此外綜合其他報導，中國還聲稱殲-20戰機可「垂直起降」，一段觀看數十萬次的影片3日聲稱殲-20在成都完成新壯舉，能無需跑道垂直起降，多位中國高官同時分享了同一則影音畫面，包括中國駐英國總領事張美芳。

但中國官方媒體並無報導這項壯舉，也從未針對廣傳的畫面與消息進行證實或闢謠，該影片後續被法國電視一台（TF1）事實查核平台指出為AI生成結果。

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