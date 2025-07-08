用軍卡開設射擊計算所！ 陸軍21砲「反空機降」模擬砲轟桃園機場

陸軍21砲指部砲4營砲2連日前實施「反空機降演練」，模擬敵軍空降桃園機場，而軍媒釋出的照片也可見，官兵接在軍卡上開設野戰射擊指揮所，大幅提高機動性。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕「漢光41號」演習將於明（9）日登場，不少部隊已開始先期行動準備。陸軍21砲指部日前模擬敵軍空降桃園機場，以M109A2自走砲實施「反空機降演練」，訓練官兵臨戰能力；此外，軍媒釋出的照片也可見，官兵直接在軍卡上開設野戰射擊指揮所，大幅提高機動性。

為深化部隊戰場經營，陸軍21砲指部砲4營砲2連日前實施「反空機降演練」，模擬敵軍空降桃園機場，官兵在接獲作戰命令後，駕駛M109A2自走砲迅速機動至戰術位置，佔領陣地並完成火砲及各設施偽裝網的架設，砲班在「射指、測量、觀測、通信、砲操」的聯合操作下，實施縮短距離演練；而之後登場的漢光演習，國防部則指示部隊應秉持「實兵、實地、實距、實時」執行。

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值得注意的是，從軍媒釋出的照片中可見，官兵在中型戰術輪車的後斗上開設野戰射擊指揮所，不但機動性高，開設速度與彈性也比以往在野地架設偽裝網更有效率。在射擊指揮所中，官兵依據觀測所提供敵軍空降座標，迅速計算出方位與射角，並將射擊諸元提供至各砲班，接續再由瞄準手、副瞄準手操作週視鏡、射角儀進行瞄準，模擬對空降桃園機場的敵軍實施砲擊。

官兵藉由縮短距離演練，反覆操作練習，強化M109A2自走砲操作熟練度，及射指，觀測、通信等各專業的精確度，亦使官兵熟稔接戰訓練，提升砲兵部隊支援作戰效能，同時也為漢光演習做準備。

官兵藉由縮短距離演練，反覆操作練習，強化自走砲部隊的操作熟練度，及射指，觀測、通信等各專業的精確度，亦使官兵熟稔接戰訓練。（青年日報提供）

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