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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏克蘭成立志願防空隊 志工駕駛螺旋槳飛機持槍擊落無人機

2025/07/08 14:44

圖為DFTG防空飛行隊的志願飛行員，可見其手持步槍射擊無人機。（圖取自X@markito0171）圖為DFTG防空飛行隊的志願飛行員，可見其手持步槍射擊無人機。（圖取自X@markito0171）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭官方表示，正招募民間飛行員，搭配螺旋槳飛機、直升機，組建志願防空部隊，加強對俄羅斯攻擊無人機的防禦能力。此外，網路上也流傳照片，顯示代表無人機戰果的擊殺標誌，已被漆在一架烏克蘭Yak-52螺旋槳教練機上。

軍聞網站「Defense Bolg」報導，這些防空團體是在社區志工隊（DFTG）的框架下另外組織的，烏克蘭國家航空總局副局長亞庫本科（Sergiy Yakubenko）最近表示，招募的飛行員需要通過體檢並獲得專業資格。

他說：「申請駕駛航空員職位的人員必須持有相應的健康證明，並接受過飛機駕駛和維護方面的專門培訓」、「DFTG防空飛行隊的飛行員，將獲得10萬格里夫納（2400美元）的戰鬥獎勵，獎勵金與每月參加戰鬥的次數成正比。」

亞庫本科表示，飛行隊將與正規空軍嚴格協調行動，以防止友軍誤傷事件。所有出勤均由空軍司令部決定。輕型飛機飛行隊與無人機機組，將作為防空系統的一部分。

近期流傳的照片顯示，一系列的戰果擊殺紀錄被漆在一架烏克蘭的Yak-52螺旋槳教練機上。關於右下有趣的圖示，有一說法推斷兩架無人機是目擊到被鳥或雷擊，或是說Yak-52在鳥擊和雷暴中倖存下來。（圖片擷取自@Arn_Del的X帳號）近期流傳的照片顯示，一系列的戰果擊殺紀錄被漆在一架烏克蘭的Yak-52螺旋槳教練機上。關於右下有趣的圖示，有一說法推斷兩架無人機是目擊到被鳥或雷擊，或是說Yak-52在鳥擊和雷暴中倖存下來。（圖片擷取自@Arn_Del的X帳號）

最近幾週，在俄羅斯持續派出極大量的無人機襲擊烏克蘭各城市，DFTG出動輕型教練機Yak-52，在烏克蘭北部和南部攔截來襲的無人機。許多居民都有目擊報告，看到這些小型飛機在空中巡邏。

另根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，已經有照片在社群平台流傳，顯示無人機戰果的擊殺標誌已被漆在一架Yak-52螺旋槳教練機上。由於Yak-52並未配備機載武器，因此可能是由後座手持單兵輕武器射擊，這樣的打法有如第一次世界大戰初期，將飛機投入戰場的戰法。

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