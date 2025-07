烏克蘭成立志願防空隊 志工駕駛螺旋槳飛機持槍擊落無人機

圖為DFTG防空飛行隊的志願飛行員,可見其手持步槍射擊無人機。(圖取自X@markito0171)

羅添斌/核稿編輯

〔記者吳哲宇/綜合報導〕烏克蘭官方表示,正招募民間飛行員,搭配螺旋槳飛機、直升機,組建志願防空部隊,加強對俄羅斯攻擊無人機的防禦能力。此外,網路上也流傳照片,顯示代表無人機戰果的擊殺標誌,已被漆在一架烏克蘭Yak-52螺旋槳教練機上。

軍聞網站「Defense Bolg」報導,這些防空團體是在社區志工隊(DFTG)的框架下另外組織的,烏克蘭國家航空總局副局長亞庫本科(Sergiy Yakubenko)最近表示,招募的飛行員需要通過體檢並獲得專業資格。

他說:「申請駕駛航空員職位的人員必須持有相應的健康證明,並接受過飛機駕駛和維護方面的專門培訓」、「DFTG防空飛行隊的飛行員,將獲得10萬格里夫納(2400美元)的戰鬥獎勵,獎勵金與每月參加戰鬥的次數成正比。」

亞庫本科表示,飛行隊將與正規空軍嚴格協調行動,以防止友軍誤傷事件。所有出勤均由空軍司令部決定。輕型飛機飛行隊與無人機機組,將作為防空系統的一部分。

近期流傳的照片顯示,一系列的戰果擊殺紀錄被漆在一架烏克蘭的Yak-52螺旋槳教練機上。關於右下有趣的圖示,有一說法推斷兩架無人機是目擊到被鳥或雷擊,或是說Yak-52在鳥擊和雷暴中倖存下來。(圖片擷取自@Arn_Del的X帳號)

最近幾週,在俄羅斯持續派出極大量的無人機襲擊烏克蘭各城市,DFTG出動輕型教練機Yak-52,在烏克蘭北部和南部攔截來襲的無人機。許多居民都有目擊報告,看到這些小型飛機在空中巡邏。

另根據軍聞網站《THE WARZONE》報導,已經有照片在社群平台流傳,顯示無人機戰果的擊殺標誌已被漆在一架Yak-52螺旋槳教練機上。由於Yak-52並未配備機載武器,因此可能是由後座手持單兵輕武器射擊,這樣的打法有如第一次世界大戰初期,將飛機投入戰場的戰法。

