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歐美大舉投資烏克蘭 擴大無人機供應可年產數十萬架

2025/07/08 12:06

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，已與多個歐洲盟邦以及一家美國企業簽署合約，擴大無人機生產線，預計今年內將獲得「數十萬架」無人機，鞏固抗俄能量。（法新社）烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，已與多個歐洲盟邦以及一家美國企業簽署合約，擴大無人機生產線，預計今年內將獲得「數十萬架」無人機，鞏固抗俄能量。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭已與多個歐洲盟邦以及一家美國企業簽署合約，擴大無人機生產線，預計今年內將獲得「數十萬架」無人機，鞏固抗俄能量。

《星條旗報》報導，烏克蘭與俄羅斯6日相互發動大規模無人機攻擊，澤倫斯基當晚發表演說表示，已與多個歐洲國家及一家美國主要國防企業簽約，將共同生產無人機，目標是在今年內取得數十萬架包含偵察與攻擊用途的無人機。此外，烏克蘭日前也已經與丹麥簽約，將在丹麥境內設立無人機生產線。

報導指出，烏克蘭的主要歐洲支援者正在考慮如何幫助彌補這個不足。澤倫斯基表示，正在制定建立烏克蘭國內武器工業的計劃，但擴大規模需要時間。而在人力與武器裝備有限的情況下，烏軍更加仰賴無人機填補防禦缺口，儘管俄軍持續在東部與東北部展開攻勢，但分析人士認為，烏軍整體前線尚能維持穩定。

烏克蘭政府官方媒體「UNITED24」4日指出，丹麥早在去年便率先投資烏國國防企業，此後則可見到烏克蘭國防企業進駐丹麥，確保部隊武器供給無虞。

此外，澤倫斯基3日表示，該國除與丹麥達成協議外，未來將也與美國國防公司合作，持續擴張攔截型無人機產能，包含四軸無人機、偵察無人機及長程打擊無人機等型號，並同步擴充操作人力，提升防空作戰效能。

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