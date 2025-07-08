印度國造再+1 推3年計畫建無人機自主供應鏈

圖為印度自製的中長航時無人機Tapas。（圖取自X@VivekSi85847001）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕什麼都要國造的印度，現再新增無人機這一項產業鏈，印度媒體4日報導，印度政府擬提出一項為期3年、耗資200億印度盧比（約新臺幣67.7億元）投資計畫，鼓勵國內企業參與無人機零附件生產，藉由提升現代化國防戰力，加強應對中國與巴基斯坦潛在威脅。

「Republic Media Network」報導，此舉是為了降低無人機對中國進口零件的依賴，並對抗巴基斯坦不斷擴張的無人機計畫，這項決定於印巴5月衝度後出台。印巴軍事衝突期間大量運用偵察無人機、制空攻擊彈藥與自殺無人機進行作戰，凸顯無人機已成為當前作戰主力。因此，印度政府決心制定新計畫擴大投資規模，藉由高額獎勵措施，鼓勵國內生產先進無人機零附件，以及研發反無人機系統，以期在2028財政年度結束前，達成40%無人機的關鍵零附件在印度製造之目標。

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印度長期以來，主要從第3大武器供應國以色列進口軍用無人機，儘管官方政策禁止進口商用無人機，但未對零附件設限，導致印度本土無人機產業在發動機、感測器與次系統零件上，仰賴中國進口。

然而，鑑於印度與「中」、巴關係不睦，因此印度政府繼2021年推出12億盧比（約新臺幣4.06億元）獎勵計畫後，再研擬新計畫，希冀透過國營銀行的低利率優惠貸款，扶植本土無人機產業發展，進而建構穩定的軍用無人機自主供應鏈。

此外，官員補充，印度小型工業發展銀行（SIDBI）將向無人機製造商提供優惠貸款，以支持營運資金和研發需求。據參與制定新政策的業內人士透露，目前印度有600多家公司從事無人機製造和相關服務。

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