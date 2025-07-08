教召10天前才收召令挨轟擾民 國防部：召集作業亦屬演習驗證項目

六軍團步兵206旅步二營召員報到情況。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕史上最長10天9夜「漢光41」演習即將登場，搭配實施「同心」、「自強」演習，總召集後備人數破2萬人，全面驗證後備動員能量。不過，有民眾近日向本報反映申請教召免召集程序繁瑣、審核進度不明確，導致無法妥善安排工作與生活。國防部對此回應，教召令前10日交付符合召集規則規範，整體召集作業屬本次漢光演習驗證項目之一，未來將持續最佳化各項程序。

一名讀者向本報投訴指出，今年接獲7月5日教召，事前得知將參與漢光演習，教召令直到6月19日才通知領取，20日領取召令後，因身體因素需申請免召，但流程需要持召令辦理，加上醫官判定程序緩慢，一直到教召前5天仍未接獲明確通知，無法提前安排工作排班與生活事務，感到相當困擾，質疑為何不開放提前作業或線上申請。

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對此，國防部回應本報說明，依召集規則規範，年度重大演訓之教召令送達，由各警察分局於召集報到前10日交付後備軍人。

國防部指出，今年同心演習參演人數達2萬餘人，各縣市後備指揮部受理免召申辦人數相對增加，現依規定加速審核中；另整體召集作業機制亦屬本次演習驗證項目之一，未來將持續最佳化各項程序。

國防部提醒，後備軍人收執教召令後，若符合「兵役法」第43條免召規定，須攜帶教召令及備齊相關佐證資料至各縣市後備指揮部申辦，以加快審核速度，維護個人權益。

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