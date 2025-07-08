烏情報總局：俄自殺無人機逾6成零件來自中國

烏克蘭國防部情報總局週一表示，俄羅斯新型自殺式無人機使用的電子零件，約有60%至65%來自中國。（歐新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）當地時間週一（7日）表示，俄羅斯新型自殺式無人機使用的電子零件，約有60%至65%來自中國，顯見中國製零組件已逐步取代西方產品。與此同時，逾百家中國空殼公司正透過多點轉運規避禁令，持續對俄提供可用於軍事用途的產品。

據美國媒體《自由電台》烏語版報導，烏方情報機構指出，俄軍於今年5月首次使用的新型「Geran-2」無人機中，中國製零件占比已達6成，首次超越美國製零件；瑞士製零件則居第3位。

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報導引述知情官員說法陳述，俄方目前正強化無人機抗干擾能力，包括增設衛星導航天線、使用3G數據機，並型具備人工智慧（AI）鎖定功能。此外，無人機在彈頭承載量與抗濕氣性能方面亦有所提升。

《中央社》報導，烏克蘭情報總局上週五（4日）公布一系列空襲烏克蘭的俄軍無人機殘骸照片，其中一張清晰可見供應商標籤印有「Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co Ltd」字樣。

上述供應商位於中國江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮，主要從事電腦數值控制（CNC）加工機器的零件、板金部件、注塑與沖壓產品生產，並於今年4月參加在俄羅斯聖彼得堡舉行的機械工業展。

軍聞網站《Defence Blog》上月報導，俄軍使用的V2U無人機配備了中國製微型電腦，使其具備自主鎖定能力，能透過影像辨識軟體識別並選擇目標。報告強調，「儘管有俄羅斯標籤，V2U絕大多數零組件均來自中國。」

美國國務院今年1月曾發布報告，對中國持續向俄羅斯提供可用於軍事用途的產品表示「深切關切」。當中提及多項中國出口俄羅斯的軍民兩用物資，包括微電子零件、CNC工具部件，以及其他軍用關鍵零組件。

《自由電台》報導指出，西方對俄出口管制形同「貓捉老鼠」遊戲，不少空殼公司透過多點轉運規避禁令。紐時曾調查發現，至少有逾130家註冊於中國及香港的公司，對外宣稱可協助將被禁晶片輸往俄羅斯。

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