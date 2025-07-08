日海自神盾艦「千里眼」來了！ 洛馬交付首面AN/SPY-7（V）1雷達

洛克希德．馬丁交付第一片AN/SPY-7（V）1雷達給日本，將用於神盾系統搭載艦之上。（取自洛馬官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美商洛克希德．馬丁7日表示，其已交付日本防衛省第一組AN/SPY-7（V）1雷達，未來將供排水量超過1萬噸的「神盾系統搭載艦」使用。雖然AN/SPY-7（V）1雷達的確切性能尚不明朗，但外界推估，相較於舊款AN/SPY-1雷達370公里的偵蒐範圍，AN/SPY-7（V）1將遠優於此。

洛馬表示，日本防衛省計畫籌獲2艘「神盾系統搭載艦」（ASEV），每艘裝設4面AN/SPY-7（V）1雷達，此案在日本三菱商事協助下，採商售方式交付日方，並進行嚴格的驗收測試。

洛馬多領域作戰解決方案副總裁馬歇爾（Chandra Marshall）表示，日本神盾系統搭載艦所需雷達得以如期交付，顯示AN/SPY-7（V）1雷達的成熟度、可擴充性與生產能力，以及洛馬在系統整合層面的專業與奉獻。而4面雷達交付日本前，都在洛馬的生產測試中心進行全面的測試工作，大幅降低系統整合時可能遭遇的風險。

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洛馬日前展示的日本ASEV模型。（圖片取自X）根據日本防衛省規劃，海上自衛隊將於2027、2028年獲得2艘神盾系統搭載艦，這型水面作戰艦的標準排水量約1萬2000噸，滿載排水量達2萬噸左右，裝設128單元垂直發射系統，並搭載「標準三型」、「標準六型」反彈道飛彈、射程達900至1500公里的「12式」增程型反艦飛彈、射程1600公里的戰斧攻陸巡弋飛彈，身手相當全面。

至於AN/SPY-7（V）1雷達究竟有多強？雖然洛馬官方等皆未公布性能細節，不過，這型雷達在去年4月測試時，可成功偵測、追蹤太空物體，可見其偵蒐能力不俗。另外，海上自衛隊現役神盾艦採用AN/SPY-1雷達，可掌握370公里以外目標，外界推估AN/SPY-7（V）1的性能遠優於此。

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